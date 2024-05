Vils festigt mit Sieg in Stams Platz zwei – SPG Sölden macht drei wichtige Punkte gegen Rinn/Tulfes

Details Montag, 06. Mai 2024 16:37

Der Vorsprung des Top-Duos nach der 20. Runde der Gebietsliga West hat sich vergrößert. Die Nummer drei, Inzing hat nämlich beim FC Oberhofen Pfaffenhofen mit 3:5 verloren. Die Nummer zwei der Liga Vils hat bei der SPG Rietz/Stams durchaus Mühe, um mit 2:1 zu gewinnen. Leader Reichenau II gewinnt gegen den Tabellenletzten SV Fritzens mit 3:0. Einen wichtigen Sieg in den unteren Tabellengefilden landet SPG Sölden mit einem 4:2 gegen die SPG Rinn/Tulfes.

Routiniert und eventuell hungriger: Vils gewinnt in Stams!

Michael Kerschbaum, Trainer SPG Rietz/Stams: „Leider konnten wir das Spiel gegen Fritzens in keiner Weise bestätigen. Dann verloren wir unseren Kapitän durch eine schwere Verletzung auch noch und das hat die Mannschaft auch noch schockiert. In der ersten Halbzeit hatten wir trotz vieler Abspielfehler das Spiel im Griff - konnten aber aus unseren Chancen nichts Zählbares herausholen.

In Hälfte zwei waren wir fünf Minuten leider nicht wirklich im Spiel und der nicht bessere, aber raffiniertere Gegner nutzte unsere Abwehrfehler eiskalt aus und ging durch Simon Bleiholder und Tobias Weirather 2:0 in Führung. Nach einer Umstellung konnten wir wieder mehr Spielanteile verzeichnen und auch den verdienten Anschlusstreffer durch einen schönen Abschluss von Edo erzielen. In der Folge hatte mein Team noch zwei sehr gute Chancen zum Ausgleich, aber leider hatte der Fußballgott an diesem Tag kein Glück für uns übrig. Fazit: Vils war routinierter und eventuell auch hungriger an diesem Tag- mein Team hatte leider an diesem Tag nicht die nötige Coolness in einigen Situationen, um das Spiel erfolgreich zu beenden!“

Sölden klettert nach Sieg gegen Rinn/Tulfes auf Platz zwölf!

Bernhard Mittermair, Trainer SPG Sölden: „Drei extrem wichtige Punkte für die Moral meiner Mannschaft. Phasenweise haben wir sehr gut gespielt, mussten aber bereits in der zweiten Minute das 0:1 durch Max Unterlechner hinnehmen. Über weite Strecken hatten wir das Spiel aber im Griff und haben mit schönen Aktionen noch vor der Pause durch einen Doppelpack von Nevio Reinstadler das Spiel drehen können. Kurz vor Schluss wurde es durch das 2:3 von Max Unterlechner wieder knapp, am Ende aber schnell das 4:2 durch Lukas Fiegl. Ein extrem wichtiger Dreier im Kampf um den Klassenerhalt, wir werden aber noch Punkte brauchen, um Fritzens auf Abstand halten zu können. Jetzt können unsere Spieler über das Wochenende mal feiern, kommenden Sonntag, dem 12. Mai 2024, geht es nach Rietz!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.