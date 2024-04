Nur ein Punkt für Reichenau II in Axams – Rietz/Stams gewinnt in Fritzens fast zweistellig!

Details Dienstag, 30. April 2024 00:26

Ein ganz klares Statement der SPG Rietz/Stams im Kellerduell der 19. Runde der Gebietsliga West. Der SV Fritzens wurde auswärts 9:2 bezwungen. Für Fritzens hat sich aber die Situation als Tabellenletzter nicht verschlechtert. Auch Sölden hat 1:2 in Vils verloren und damit hat Fritzens bei einem Spiel weniger weiterhin sechs Punkte Rückstand auf Sölden. Enger wurde es an der Tabellenspitze. Die SVG Reichenau II holt bei der SPG Axams/Grinzens nur ein 1:1 und damit ist Vils bei einem Spiel weniger bis auf fünf Punkte an Reichenau herangerückt.

Reichenau II erkämpft ersatzgeschwächt Punkt in Axams!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Wir gastierten am Freitag bei der SPG Axams/Grinzens und wussten um das schwere Auswärtsmatch. Die SPG stellt mit unter eine der spielerisch stärksten Teams der Liga, und so wurden meine Stirnfalten nicht weniger. In Anbetracht dass uns weiterhin die komplette Stammabwehr (Reier, Demir, Kohler) nicht zur Verfügung stand. Auch Mittelfeldmotor Nagler fehlte – so war Kreativität gefragt!

Wir starteten sehr gut in Partie und konnten in Minute sechs durch den ersten Saisontreffer von Felix Trifthäuser mit 0:1 in Führung gehen. Felix wurde ideal bedient, lies seinen Gegenspieler im 1:1 stehen und vollendete sehenswert vom linken 16er-Eck in den langen Winkel. Dann war es ein Spiel auf Augenhöhe, beide Teams agierten offensiv und fanden gute Chance vor, aber bis zur Pause blieb es beim 0:1.

In Halbzeit zwei ging es in der Tonart weiter, bis wir nach etwa sechzig Minuten komplett den Faden verloren hatten. Die SPG Axams/Grinzens fand Chance um Chance vor, auch weil wir sie dazu eingeladen haben. Jedoch scheiterten sie an der Abschlussschwäche oder an unserem Schlussmann. Wir konnten lediglich ein paar Nadelstiche setzen, aber so richtig gefährlich kamen wir nur ein-, zweimal vor das Gehäuse der SPG. In Minute 80 dann jedoch der verdiente Ausgleich!, irgendwie lag dieser aber auch in der Luft. In den letzten zehn Minuten hat die SPG sicher den 3er liegen lassen, denn auch die besten Geschenke an die Heimelf wurden nicht genutzt. Somit endete das Spitzenspiel mit 1:1. Aus unserer Sicht sicherlich ein gewonnener Punkt. Ich denke, der SPG schmerzt dieser Punkteverlust eher!

Die Abwehr besetzt mit zwei Stürmern und einem Mittelfeldspieler, da nehme ich den Punkt gerne mit aus Axams! Dennoch muss ich meiner jungen Truppe wieder ein Lob ausstellen. Großartige kämpferische Leistung!! Nun müssen wir den Fokus aber schnell wieder auf das nächste Heimspiel richten, wo wir am 4.5.24 den SV Fritzens empfangen!“

Kantersieg der SPG Rietz/Stams in Fritzens

Michael Kerschbaum, Trainer SPG Rietz/Stams: „Unsere Jungs haben von Anfang an keine Zweifel aufkommen lassen, wer hier der Chef auf dem Platz ist. Sehr schön herausgespielte Aktionen! Fünfzehn Minuten nach der Pause zu locker, dann haben wir das Spiel konsequent zu Ende gespielt. Das Training trägt langsam Früchte. Eine geschlossene Mannschaftsleistung! Herauszuheben mit sehr guter Leistung Jonas Wirtenberger und „Edo“. Die neun Treffer für meine Mannschaft haben Edin Ejup, Patrick Falkner (2), Jonas Wirtenberger (3), Samuel Waldeck (2) und Manuel Dablander erzielt. Für die Heimelf war Daniel Jäger zweimal erfolgreich. Im Grunde genommen war das eine außergewöhnlich gute Antwort auf das dürftige Spiel letzte Woche gegen Axams/Grinzens!“

