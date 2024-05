Reichenau II gewinnt vor Schlager in Vils gegen Fritzens

Details Dienstag, 07. Mai 2024 01:39

Am 11. Mai 2024 könnte in der Gebietsliga West eine Titelvorentscheidung fallen. Leader SVG Reichenau II tritt um 15:30 Uhr beim Verfolger FC Vils an und kann bei einem Sieg den Vorsprung auf acht Punkte ausbauen. Vils kann es mit einem Sieg wieder sehr spannend machen und bis auf zwei Punkte an Reichenau herankommen. Für Vils geht es natürlich auch darum, den zweiten Aufstiegsplatz gegenüber Inzing zu verteidigen. Reichenau II konnte in der 20. Runde in einem eher durchwachsenem Spiel den SV Fritzens mit 3:0 besiegen.

Nicht das beste Spiel beider Mannschaften!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „In der 20. Runde gastierte gestern der SV Fritzens bei uns am Kunstrasen. Die Gäste kamen mit breiter Brust, den der Auswärtserfolg in Vils stärkte das junge Team aus Fritzens immens.

Wir kamen sehr gut in die Partie und hatten in den ersten zehn Minuten klar den Ton angegeben und konnten uns einige Chancen herausspielen, leider fehlte meist der entscheidende letzte Pass oder die Genauigkeit. So kamen aber die Gäste aus Fritzens besser in die Partie und konnten auch einige Chancen verbuchen, die unser Schlussmann aber immer entschärfen konnte. In Minute 31. dann aber das 1:0. Nach einem Eckball von Buratti auf den zweiten Pfosten köpfte Konrad völlig freistehend aufs Tor, der Keeper der Gäste konnte den Ball abwehren, aber nicht festhalten, Triftshäuser bringt den Ball im Gestocher noch mal zu Konrad, der März alleinstehend bedient, und dieser musste nur mehr zu seinem 13. Saisontor einschieben. Auf beiden Seiten dann ein ausgeglichenes Spiel bis zur Pause. Halbzeitstand also 1:0

Wir wollten dann unbedingt nachlegen und begannen aggressiver als in Hälfte eins und konnten auch wieder ein paar Chancen herausspielen, jedoch keine zwingende. In der Minute 66 dann eine sehenswerte Kombination über rechts, Ertl wird in die Tiefe geschickt, der bringt den Ball in die Box, wo gleich zwei Spieler unbedrängt stehen, Buratti verpasst das Zuspiel, aber der dahinter lauernde Danso stellt auf 2:0. Nur fünf Minuten später die Entscheidung. Nach einem Aufbaufehler der Gäste konnten wir schnell umschalten, Triftshäuser bedient März, der aus elf- oder zwölf Metern eiskalt verwandelt – Saisontor Nummer vierzehn! Dann war die Luft etwas draußen. Beide Teams fanden noch ein zwei gute Chancen vor, aber die beiden Schlussmänner machten ihren Job. So blieb es beim 3:0 nach neunzig Minuten.

Auch wenn es nicht das beste Spiel beider Teams war und vielleicht auch für die Zuschauer zerfahren wirkte, muss man solche Spiele auch erst mal gewinnen! Kompliment an die Gäste aus Fritzens – ein sehr junges starkes Team! Riesenlob an meine Jungs und an Keeper Hölting Luca, der uns heute ein extrem sicherer Rückhalt war!

Nun blicken wir aber schon voraus auf das extrem schwere Auswärtsspiel in Vils! Wir werden uns unter Woche gut vorbereiten, um am Samstag, dem 11. Mai 2024, motiviert nach Vils zu reisen, um Punkte zu entführen!“

