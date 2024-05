Spektakuläres Unentschieden: Leader SVG Reichenau 1b und SPG Rietz/Stams liefern Torspektakel

Details Sonntag, 26. Mai 2024 12:38

Im Zuge der 22. Runde in der Gebietsliga West (TIR) gab es eine spannende Sonntagsmatinee zu beäugen, als SVG Reichenau 1b auf SPG Rietz/Stams traf. In einem Spiel, das vor Spannung nur so strotzte, endete die Begegnung mit einem spektakulären 4:4-Unentschieden.

Knappe Führung für Hausherren zur Pause

Das Match begann rasant, als SVG Reichenau 1b bereits in der 2. Minute durch einen geschickten Spielzug in Führung ging - Florian Konrad traf zum 1:0. SPG Rietz/Stams ließ sich nicht lange bitten und glich in der 30. Minute durch eine präzise ausgeführte Kombination zum 1:1 aus - Dominic Grutsch stellte alles wieder auf Anfang. Die Gastgeber antworteten schnell und erzielten in der 35. Minute durch Pascal Nagler das 2:1. Gleichzeitig der Pausenstand.

Zweite Halbzeit voller Action und packendes Ende

Nach dem Wiederanpfiff blieben die Spannungen hoch. Marian Welzenberger traf Sekunden nach Wiederbeginn zum 2:2. SVG Reichenau 1b ging in der 71. Minute durch Felix Triftshäuser wieder in Führung, nachdem ein scheinbar ungefährlicher Ball durch die Abwehr der Gäste zum 3:2 führte. Doch die Antwort von SPG Rietz/Stams ließ nicht lange auf sich warten, und Pascal Winkler nutzte einen perfekt gespielten Konter in der 75. Minute, um das Spiel erneut auszugleichen. Die Gastgeber zeigten ihre Entschlossenheit und gingen in der 88. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Pascal Nagler erneut in Führung. Die Gäste zeigten jedoch ihren Charakter und kämpften sich zurück ins Spiel, was ihnen in der 90. Minute durch einen gekonnt verwandelten Freistoß von Patrick Falkner zum 4:4 Endstand gelang.

Dieses Spiel war ein wahres Feuerwerk an Toren und Emotionen, ein Beispiel dafür, wie unberechenbar und spannend Fußball sein kann. Für die Fans beider Mannschaften war es sicherlich ein aufregendes Spiel, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

