Peter Kofler, SV Brixen: „Zuhause die drei Punkte Festung verteidigen!“

Details Freitag, 06. März 2020 12:43

Die neuen Kontrolltechniken im Fußball sollten nicht übertrieben werden – meint SV Brixen Urgestein Peter Kofler im ligaportal.at Tirol Interview. Landesligen und Tirol Liga werden wohl „verschont“ bleiben und so wird es sicherlich genügend Grund zur Aufregung geben – auch ohne VAR. Zumindest darf sofort gejubelt werden wenn der Ball im Tor ist und der Schiri das Tor gibt. Ansonsten blickt der SV Brixen auf eine tolle Hinrunde zurück – und ein Aufstieg aus der Landesliga Ost wäre natürlich eine ausgewachsene Sensation!

Brixen will Mitte April Mayrhofen zuhause alles abverlangen!

Peter Kofler: „Ich bin dreißig Jahre alt und spiele seit meiner Kindheit für den SV Brixen und mein fußballerischer Werdegang wird wohl auch in Brixen zu Ende gehen.

Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020: Aufgrund der Tabellensituation – sehr positiv und unerwartet - natürlich solange wie möglich um den Aufstieg mitspielen. Den Zusammenhalt in der Mannschaft so zu halten, wie er momentan ist. Zuhause die drei Punkte Festung verteidigen!

Titelfavorit in der Landesliga Ost: ganz klar - Mayrhofen – sie sind kollektiv sehr stark, das müssen wir wohl alle akzeptieren, aber zu Hause werden wir natürlich auch gegen Mayrhofen versuchen die Punkte in Brixen zu halten! Titelfavorit in der tipico Bundesliga? ist mir eigentlich ziemlich egal! Europa-League: der LASK kommt offensichtlich weiter wie Salzburg!

Vorbild als Fußballer: unbestimmt (Kämpfertypen)

Vorbild im Leben: niemand

Persönliche Ziele für die Zukunft: körperlich fit bleiben, die gesteckten Ziele mit der Mannschaft erreichen, Vorbereitung durchziehen und ein paar Gurken beim Mischer sollten auch noch dabei sein!

Persönliches Anliegen Thema Fußball: Es ist die schönste Nebensache der Welt und lebt natürlich auch von Fehlentscheidungen - die neuen Techniken sollten nicht übertrieben werden. Emotionen gehören zum Fußball dazu wie der Ball. So sollte es auch weiterhin sein! Solange nach dem Schlusspfiff alles wieder geregelt ist!

Sonstige Hobbies außer Fußball: Skifahren, Tennis

Großes Idol allgemein: Andreas Fuchs

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten