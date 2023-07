Fixgröße und Traditionsverein der Landesliga Ost zieht Mannschaft zurück!

Details Sonntag, 23. Juli 2023 17:26

Eine ganz traurige Nachricht für das Tiroler Unterhaus kommt dem FC Buch. Aufgrund von Spielermangel muss die erste Kampfmannschaft aus der Landesliga Ost zurückgezogen werden. Die genauen Hintergründe erläutert der Ex-Trainer Mutlu Kuyucuk, der alles versucht hat, doch noch eine konkurrenzfähige Mannschaft für die Landesliga Ost auf die Beine zu stellen.

Die Gründe aus der Sicht des Ex-Trainer Mutlu Kuyucuk

Aus der Sicht vom Ex-Trainer des FC Buch, Mutlu Kuyucuk, sind die Konsequenzen, die der FC Buch ziehen musste, natürlich sehr bitter, aber nachvollziehbar. „Als ich beim FC Buch als Trainer für die Saison 2023/24 unterschrieben habe, hat sich alles noch sehr positiv dargestellt. Im Laufe der Vorbereitung standen aber immer weniger Spieler der ersten Kampfmannschaft im Training. Abmeldungen und Wechsel zu anderen Vereinen dezimierten die zur Verfügung stehende Mannschaft am Ende auf vier Spieler. Ich habe natürlich alles unternommen, um doch noch eine Mannschaft in der Landesliga Ost stellen zu können. Es gab da aber nur die Option, die jungen Spieler hochzuziehen. Das haben wir auch versucht, aber im Laufe der Vorbereitung hat sich gezeigt, dass eine so junge Mannschaft in der Landesliga Ost einfach überfordert gewesen wäre. Deswegen dieser bittere Schritt die Mannschaft zurückzuziehen“, erklärt Mutlu Kuyucuk im ligaportal.at Interview. Er selbst hat zwischenzeitlich als Trainer von Kufstein II unterschrieben, wird also eine andere Mannschaft in der Landesliga Ost übernehmen.

Verband entscheidet über weitere Vorgangsweise

Inwieweit es nun zu einer „Neubesetzung“ des offenen Platzes in der Landesliga Ost kommen wird, entscheidet der Verband. Spielt man mit dreizehn Teams die Meisterschaft 2023/24 oder kommt es zu einem Nachrücken von unten. Aber die Tendenz, dass Vereinstreue wohl nur mehr eine Randerscheinung im Amateurfußball ist, setzt sich anhand dieser Entwicklungen wohl weiter fort. Ob es auch Versäumnisse vom Verein aus gegeben hat, kann man natürlich von außen nicht beurteilen. Die neue Vereinsführung des FC Buch wird entscheiden, wie es weiter gehen soll. Und natürlich hoffen alle, dass der FC Buch einen Neustart schafft.

