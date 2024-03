Thiersee holt nach 1:3 gegen Absam ein 3:3 – bitterer Derbysieg von Bruckhäusl gegen Angerberg!

Details Montag, 25. März 2024 13:59

Zum Auftakt der Landesliga Ost ein ganz bitterer Moment für Thomas Feiersinger 540 Tage nach seinem Kreuzbandriss. Abermals eine schwere Knieverletzung, Mannschaft und Zuschauer geschockt. Die Redaktion von ligaportal.at wünscht dem Kicker des FC Bruckhäusl alles Gute und viel Kraft für den neuerlichen Weg zurück. Eher eine Randnotiz in diesem Zusammenhang der 3:2 Erfolg des FC Bruckhäusl gegen Angerberg. Im Schlager der Runde zeigte der SV Thiersee unglaubliche Moral und holte gegen Leader SV Absam nach einem 1:3-Rückstand noch ein 3:3!

Bruckhäusl holt drei Punkte im Derby gegen Angerberg, die man liebend gerne eintauschen würde!

Thomas Feiersinger feiert nach einer reibungslosen Vorbereitung 540 Tage nach seinem Kreuzbandriss sein Pflichtspiel-Comeback und scheidet nach zehn Minuten ohne Fremdeinwirkung wieder mit einer schweren Knieverletzung aus. Die Mannschaft, wie alle im Stadion geschockt und muss wenige Augenblicke später das 0:1 durch einen Standard von Hans Peter Taxacher hinnehmen. Die Brooks brauchen dann einige Zeit, um ins Spiel zu kommen. Erst nach dem Ausgleich in der 40. Minute durch Christoph Huber nach Weigand-Assist zeigt man in der Folge bis zur Pause noch starke Angriffe.

Gleich nach Wiederanpfiff nützt Alex Kögl einen Abwehrfehler zum 2:1. In Minute 66 trifft Daniel Wieser nach herrlichem Kögl-Assist zur Vorentscheidung. Der FCB in dieser Phase besser und mit mehreren Gelegenheiten. Die Gäste werden auch einmal gefährlich, Andi Spitzenstätter rettet vor der Linie. Kurz vor Schluss kommen die Gäste nach einem Querschläger noch zum Anschlusstreffer durch Matthias Handle. Weiter geht es am Karsamstag um 16.30 beim nächsten Derby in der Schwoich, wir hoffen auf zahlreiche Unterstützer. Unserem Tomä wünschen wir alles Gute für den harten Weg zurück, der FCB steht hinter dir!“

(Spielanalyse aus der Sicht des FC Bruckhäusl)

Tolle Moral von Thiersee gegen Absam!

Martin Pfluger, sportlicher Leiter SV Thiersee: „Von Beginn weg versuchte das Auswärtsteam das Heft in die Hand zunehmen und brachte die Heimmannschaft ein ums andere Mal in Verlegung, aber auch die Heimmannschaft tauchte gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf.

Nach dem 1:0 für Thiersee durch Daniel Kirchmair, der staubtrocken einen Abpraller nach einer Standardsituation abschloss, kam das Spiel so richtig in das Rollen. Postwendend erzielte der SV Absam das 1:1 aus einem Elfmeter von Christian Auer und die Gäste legten nach und kamen nun voll in Fahrt, das 1:2 durch Lucas Kern durch einen Kopfball und wenig später das sehenswert herausgespielte Tor zum 1:3 durch Philipp Riegler, dem besten Mann am Platz, waren die Folge und so musste das Heimteam froh sein, mit diesem Rückstand in die Pause zu gehen.

Nachdem Seitenwechsel änderte sich das Bild, der SV Absam im Verwaltungsmodus und der SVT kam besser in die Zweikämpfe und brachte die Gäste öfter in Bedrängnis und so stand Daniel Kirchmair wieder goldrichtig und verkürzte auf 2:3. Es folgte das Highlight des Spieles, einen abgewehrten Ball übernahm Markus Hausberger aus knapp 30 Meter direkt und donnerte das Leder mit Spitzengeschwindigkeit ins Eck zum 3:3 (71. Minute). Im Anschluss war es ein Kampf auf Biegen und Brechen, beide Teams wollten den Sieg, letztendlich blieb es aber beim 3:3, das Ergebnis ist aus Thierseer Sicht sicherlich etwas glücklich, aber allein die Moral, dem Leader nach einem 1:3 Rückstand noch Punkte weggenommen zu haben, verdient den vollsten Respekt an die Mannschaft und das Trainerteam!“

