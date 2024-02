Manuel Pfluger, SV Thiersee: „Die Spiele gegen Absam und Westendorf werden richtungsweisend sein!“

Details Mittwoch, 21. Februar 2024 21:30

Hochspannung vor der Rückrunde der Landesliga Ost am vorletzten Märzwochenende. Der SV Thiersee ist im Trio mit Absam und Westendorf ein heißer Titelanwärter und bereits am 23. März 2024 um 16 Uhr gibt es den ersten großen Schlager zwischen Thiersee und Absam. Ligaportal.at hat den Kapitän des SV Thiersee, Manuel Pfluger, zum Interview gebeten.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Manuel Pfluger: „Mein Papa hatte mich schon mit fünf Jahren zum Training mitgenommen. Er trainierte damals die U7 in Thiersee und von dem Zeitpunkt weg wollte ich immer am Platz stehen.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Manuel Pfluger: „Von klein auf immer beim SV Thiersee!“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Manuel Pfluger: „Ich denke, ich konnte von allen Trainern viel lernen, aber gerade in der Jugend konnten mir Hannes Panzl und Martin Pfluger am meisten beibringen und haben mich deshalb auch am meisten geprägt, denke ich.“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Manuel Pfluger: „Einen sehr hohen, ich war immer schon gerne auf dem Feld, um mit der Mannschaft gemeinsam Ziele zu verwirklichen, um Spaß zu haben und auch als Ausgleich zum Alltag.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Manuel Pfluger: „Ganz klar der Aufstieg in LLO.“

Bisheriges Karrieretief?

Manuel Pfluger: „Kreuzbandriss 2016!“

Warum spielst du gerade beim SV Thiersee?

Manuel Pfluger: „Wir haben gerade einen sehr guten Mix aus jungen Spielern, die sich gerade entwickeln und erfahrenen Spielern, mit denen ich schon lange zusammenspiele.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Manuel Pfluger: „Von klein auf fühlte ich mich immer wohl beim SV Thiersee, es ziehen immer alle an einem Strang und sind motiviert und deshalb sind wir auch seit Jahren ausschließlich mit Spielern aus Thiersee so erfolgreich.“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Manuel Pfluger: „Es wird ein spannendes Frühjahr, die ersten beiden Spiele gegen Absam und Westendorf werden richtungsweisend werden für uns. Da werden wir alles geben, um einen guten Start hinzubekommen.“