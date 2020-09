Angerberg gegen Kufstein II – das Handle-Bruderduell ging an Paul!

Details Dienstag, 29. September 2020 02:03

Nur zwei Spiele der achten Runde der Landesliga Ost konnten ausgetragen werden. Da gab es mal das 7:0 von Mayrhofen gegen Bruckhäusl und eine höchst interessante Partie zwischen dem SV Angerberg und dem FC Kufstein II. Thomas Handle ist recht neu auf der Trainerbank von Angerberg und Paul Handle ist recht neu auf der Trainerbank des FC Kufstein II. Kufstein II wird der Favoritenrolle gerecht und gewinnt mit 2:0. Damit lässt man Tabellenführer Münster nicht enteilen und hält Mayrhofen einstweilen noch in Schach.

Spielanalyse von Thomas Schnellrieder aus der Sicht von Angerberg

Der Trainer des SV Angerberg heißt Thomas Handle, der Trainer des FC Kufstein Paul Handle. Somit kam es zum Aufeinandertreffen der beiden „Handle-Mannschaften“. Beide übernahmen dieses Amt erst vor ein paar Wochen und schon standen sie sich als Gegner gegenüber. Aus diesem Grund konnte man das Spiel durchaus als ein besonderes Spiel einstufen. Angerberg musste in diesem Spiel auf zahlreiche Spieler verzichten und ging somit als Außenseiter in die Partie. Doch die Truppe von Tom Handle hielt in der ersten Halbzeit voll dagegen und konnte die leicht feldüberlegenen Kufsteiner in Schach halten. Da die Gäste ihre Tormöglichkeiten nicht nützten, Angerberg kaum zu Chancen kam, lautete das Halbzeitergebnis 0 : 0.

Auch in Halbzeit zwei ein ähnliches Bild. Angerberg bot den Gästen gut Parole. Doch in der 69. Minute geriet der SVA mit 0:1 in Rückstand. Eine Unachtsamkeit in der Mannschaft genügte und schon lag man durch einen Treffer von Lukas Hofmann zurück. Das Bemühen der Mannschaft, wieder ins Spiel zu kommen, war zu sehen. Doch an diesem Nachmittag war man nicht in der Lage zwingende Tormöglichkeiten herauszuspielen. Kufstein war dem zweiten Treffer näher als Angerberg dem Ausgleich. Dieser fiel dann aber erst in der fünfminütigen Nachspielzeit, abermals durch Lukas Hofmann. Somit musste sich der SVA dem FCK geschlagen geben und der ältere Bruder behielt gegen den jüngeren Bruder die Oberhand. Vielleicht hätte man in diesem Spiel etwas mitnehmen können, wenn man das torlose Remis länger hätte halten können. Allerdings stellt diese Niederlage keinen Beinbruch da, spielte man doch gegen einen in dieser Saison starken Gegner. Viel wichtiger wäre ein Punktegewinn am kommenden Mittwoch, dem 30.9.2020, wenn Angerberg im Nachtragsspiel das Derby gegen den FC Bruckhäusl bestreitet. Spielbeginn in Bruckhäusl ist um 19:15 Uhr.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten