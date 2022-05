Mayrhofen lässt auch Söll keine Chance

Details Sonntag, 29. Mai 2022 14:53

Der Meister in der Landesliga Ost steht schon länger fest – SVG Bründl Sports Mayrhofen hat auch in der drittvorletzten Runde einen ganz klaren Sieg gefeiert – 6:1 beim FC Söll. Extrem dramatisch hingegen der Kampf um den Klassenerhalt – einige Schlüsselspiele im unteren Tabellendrittel werden am Sonntag, dem 29. Mai 2022, angepfiffen.

Der 21. Sieg in Folge für Mayrhofen!

Der Meister zeigte sich weiter in beeindruckender Form, Kapitän Pendl und Co. hatten stets alles unter Kontrolle und siegten auch - in dieser Höhe verdient – mit 6:1 in Söll. Ohne Spielmacher Einwallner, Plank und Michael Eberharter siegten die Zillertaler zum 21.(!) Mal in Folge.

Lukas Fuchs bracht Mayrhofen in der 11. Minute in Führung, Leonhard Kröll legt acht Minuten später nach. Söll kommt aber in der selben Spielminute im nächsten Angriff durch Julian Laihartinger auf 1:2 heran. Dann macht aber Mayrhofen noch in der ersten Hälfte alles klar – Martin Knauer und Patrick Eberharter erhöhen auf 4:1 für die Gäste. In Hälfte zwei treffen Lukas Fuchs und Leonhard Kröll. Ein neuerlicher Kantersieg des Meisters. Kadermäßig dürfte schon für die Tirol Liga 22/23 geplant werden.

Beste Spieler FC Söll: Isik Esen und Josef Präauer

Beste Spieler SVG Bründl Sports Mayrhofen: Christoph Hanser, Josip Filipovic und Likas Fuchs.

Vorentscheidungen im Kampf gegen den Abstieg

In der drittvorletzten Runde werden die Weichen im Kampf gegen den Abstieg gestellt. Am 29. Mai ab 14 Uhr trifft Schwoich zuhause auf Achenkirch – Achenkirch steht dabei voll unter Druck – ein Dreier ist wohl Pflicht, um den Kontakt zu den rettenden Plätzen zu halten. Kufstein empfängt Walchsee und ein voller Erfolg würde für deutliches Durchatmen in Kufstein sorgen. Für Hippach schaut es extrem brenzlig aus – nicht nur da die Nummer zwei der Liga, der FC Buch, zu Gast ist – ein Dreier ist für den Tabellenletzten wohl Pflicht um weiter hoffen zu dürfen. Angerberg könnte zuhause gegen Thiersee mit einem Dreier den Klassenerhalt bereits fixieren.