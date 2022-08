Doppelpack von Selcuk Temiz und Süleyman Ünal für Jenbach gegen Angerberg

Details Montag, 22. August 2022 17:54

Der SK Jenbach bleibt nach der vierten Runde der Landesliga Ost unter den Top-3. Gegen den SV Angerberg konnte ein 4:2 Heimsieg gefeiert werden. Leader Kufstein II konnte das Heimspiel gegen Brixen wetterbedingt nicht austragen, neuer Termin 30.8.22 um 19 Uhr. Breitenbach erobert deswegen mit einem 2:0 Erfolg in Schwoich die Tabellenführung.

Erste Niederlage für Angerberg

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „In der 4. Runde musste unser Team auswärts beim Aufsteiger aus Jenbach antreten. Mit einem Sieg und zwei Unentschieden, somit noch ungeschlagen, konnte man mit breiter Brust anreisen. Allerdings war man auch gewarnt, denn der Aufsteiger hat auch schon zwei Siege auf seiner Habenseite. Die ersten Minuten waren geprägt von gegenseitigem Abtasten. Nach einer Viertelstunde nahm dann das Spiel Fahrt auf. Zuerst war unsere Mannschaft an der Reihe. In der 15. Minute spielte sich Christoph Gschösser auf der rechten Seite erfolgreich bis zur Grundlinie durch, seinen perfekten Stanglpass schloss Alex Fischer, ebenfalls perfekt, zur 0:1-Führung ab. Doch lange konnte man sich nicht freuen. Drei Minuten später tankten sich die Hausherren ebenfalls auf der rechten Seite durch, und auch dieser Stanglpass wurde durch Selcuk Temiz zum 1:1-Ausgleich verwertet. In weiterer Folge ging es hin und her, kleinere Tormöglichkeiten waren auf beiden Seiten vorhanden, doch vorläufig fielen keine weiteren Treffer. Erwähnenswert noch die unnötige Gelbe Karte für Thomas Auer in der 28. Minute, diese sollte leider noch Folgen haben. Mit dem Remis ging es in die Pause.

In Halbzeit zwei übernahm dann Jenbach mehr und mehr das Kommando. Wie so oft hatte unsere Mannschaft in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit wieder große Probleme ins Spiel zu finden. Und so gingen die Hausherren in der 65. Minute durch Süleyman Ünal mit 2:1 in Führung. Doch auch diesmal dauerte es nicht lange, bis der abermalige Ausgleich fiel. Eher aus dem Nichts. Eine verunglückte Jenbacher Abwehr nütze der aufgerückte Libero Hans-Peter Taxacher zum 2:2 Ausgleich. Zwei Minuten später eine spielentscheidende Szene. Thomas Auer, mit Gelb bereits vorbelastet, machte in den Augen von Schiedsrichter Karl Ennemoser ein weiteres Gelb-Foul, das somit Gelb-Rot bedeutete. Leider ahndete der Unparteiische das Handspiel, das dem angeblichen Foul voranging, nicht. Zwanzig Minuten in Unterzahl, da wird auf unser Team einiges zukommen. Doch der SVA zeigte in den kommenden Minuten Charakter, kam selbst zu sehr guten Möglichkeiten. Doch der Jenbacher Torhüter zeigte sich von seiner besten Seite und verhinderte dreimal einen Rückstand seines Teams. Natürlich hatte auch Jenbach seine Möglichkeiten, doch im Abschluss blieb man glücklos. Fast konnte man sich schon mit einem Remis anfreunden, da schlug Jenbach zu. In der 88. Minute waren wir kurz unaufmerksam, der schnelle Jenbacher Stürmer Selcuk Temiz entkam und schloss zugegebener Maßen wunderschön zur 3:2 -Führung ab. Unser Team probierte in der Folge noch mal alles, um zum Ausgleich zu gelangen. Doch den letzten Treffer erzielten wieder die Hausherren zum 4:2 Endstand – der Torschütze war abermals Süleyman Ünal.

Fazit des Spieles: Man hätte sich durchaus einen Punkt verdient gehabt. Die Chancenverwertung sollte in den kommenden Partien besser funktionieren. Und in manchen Situationen wäre aus meiner Sicht mehr Speed angesagt gewesen. Nächstes Heimspiel unserer Mannschaft: Kommenden Sonntag, dem 28.8.22, mit Beginn um 17:30 Uhr. Das Derby gegen die Brooks, den FC Bruckhäusl!“