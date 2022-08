Buch wahrt mit Sieg gegen Walchsee Kontakt zur Tabellenspitze – Stumm mit Heimniederlage gegen Schwoich

Details Montag, 29. August 2022 13:53

Mittelfeldduell in der fünften Runde der Landesliga Ost. SVG Stumm verliert mit einem 1:2 zu Hause gegen den FC Riederbau Schwoich vier Plätze in der Tabelle und fällt auf Platz acht zurück, für Schwoich geht es zwei Plätze nach oben auf Position sechs. Wichtiger Heimsieg für den FC Buch – mit einem 2:0 gegen den noch immer punktelosen SV Walchsee bleibt man an der Tabellenspitze dran.

Buch hält mit Sieg gegen Walchsee Kontakt zur Tabellenspitze

Anton Jozic, Trainer FC Buch: „Zu Beginn der Partie das erwartet schwere Spiel, da Walchsee sehr tief stand und der Boden extrem tief war. Trotzdem schaffen wir es immer wieder ins letzte Drittel zu kombinieren, lassen dort aber die letzte Konsequenz vermissen bzw. treffen nicht die richtigen Entscheidungen. Die größte Chance auf das 1:0 hat Nico Nissl, als er im 1:1-Duell im 16er gegen Torwart zum Abschluss kommt, dieser aber per Fußabwehr überragend parieren kann. Die darauffolgende Ecke ist der Dosenöffner im Spiel, unser Kapitän Manuel Ruech köpft sehr schon zum 1:0 ein. Walchsee kommt kaum zu Strafraumszenen und wenn, dann nur nach Standardsituationen, die wir aber alle weg verteidigen können.“

In der zweiten Halbzeit sind wir von Beginn an am Drücker und kontrollieren das Spiel. Wieder aus einer Ecke das schnelle 2:0. Die Ecke von Jordi Trailovic kommt scharf auf die kurze Stange, niemand kommt an den Ball und der Ball fällt vom Körper des Verteidigers ins Tor. Danach haben wir die beste Phase im Spiel, kreieren uns sehr schöne Chancen, die wir aber an diesem Tag leider nicht verwerten können. So bleibt die Partie bis zum Ende offen und unser Keeper muss sich noch einmal bei einem Doppelabschluss auszeichnen, es kommt sonst aber nie wirklich Gefahr auf.

Fazit zum Spiel: Eine sehr souveräne Leistung von meiner Mannschaft, wir haben defensiv eigentlich nichts zugelassen, das Spiel sehr gut kontrolliert und nach vorne uns sehr gute Möglichkeiten erspielt. Einziges Manko war die Chancenauswertung, aber dafür gibt es Standardsituation."

Beste Spieler FC Buch: Auckenthaler (IV), Kandler (ZDM), Trailovic (ZOM)

Schwoich gelingt Auswärtsdreier in Stumm

Alexander Gosch, Trainer FC Riederbau Schwoich: „Spannendes Spiel gegen einen starken Gegner. In der ersten Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten, mehr Spielanteile für Schwoich. In Hälfte zwei wurde das Spiel hektischer, zwei weitere gute Möglichkeiten für Schwoich. Das Spiel hätte in Halbzeit eins allerdings in eine andere Richtung kippen können! Aufgrund der Spielanteile und Chancen ist der Sieg meiner Meinung nach aber verdient. In Minute vierzehn ist Sandro Klein die Führung für Schwoich gelungen, Alexander Prosch hat in der 22. Minute für die Gastgeber ausgeglichen. Der entscheidende Treffer für meine Mannschaft in der 65. Minute durch Martin Pfisterer.“

Beste Spieler FC Riederbau Schwoich: Zierl (IV), Sieberer (AV), Seeberger (IV), Lukasser S. (AV), Klein (ZM), Pfisterer (RA)