Aufsteiger Breitenbach holt auch gegen Stumm Dreier – Angerberg nach 3:0 in Walchsee Tabellenfünfter

Details Sonntag, 04. September 2022 23:45

Zumindest bis zum 5.9.22 21 Uhr darf sich Aufsteiger SV Breitenbach in der Landesliga Ost ganz oben sonnen. Bitter beim 1:0 Erfolg gegen SVG Stumm in der sechsten Runde der Landesliga Ost ist allerdings die schwere Verletzung von Kapitän Mario Ingruber – die Redaktion von ligaportal.at wünscht baldige Besserung. Breitenbach kann allerdings der FC Kufstein II mit einem Dreier am Montag gegen Thiersee die Tabellenführung wieder wegschnappen. Stark unterwegs der SV Angerberg, der mit einem 3:0 beim SV Walchsee zu Brixen und Jenbach aufgeschlossen hat. Brixen verliert in Söll 1:3, Jenbach erreicht gegen Kramsach zu Hause nur ein 2:2.

Grundsolide Leistung von Angerberg in Walchsee

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Mit einer souveränen Leistung entledigte sich unsere Mannschaft der Hürde SV Walchsee. Trainer Thomas Handle auf Urlaub (er wurde von Co-Trainer Martin Ellinger vertreten), die Mannschaft aus der unteren Schranne noch ohne Punkt, personell etwas gebeutelt – nicht die besten Voraussetzungen. Zudem tat man sich in den letzten Jahren gegen diesen Gegner immer sehr schwer. Doch diesmal war man von Beginn an hellwach, spielbestimmend und dominierend. In der Abwehr stand man sehr sicher und ließ fast nichts zu. Das Mittelfeld arbeitete akribisch und leitete zahlreiche Angriffe ein. Für die Führung musste aber eine Standardsituation herhalten. Der aufgerückte Abwehrrecke Tom Auer verwertete einen Eckball, perfekt getreten von Alex Fischer, zur viel umjubelten 0:1-Führung. Gleichzeitig auch der Pausenstand.

Selbes Bild in Halbzeit zwei. Angerberg, zweikampfstark und spielfreudig, immer Chef am Platz. In der 61. Minute war es abermals Tom Auer, der nach herrlicher Vorarbeit von Flo Schwarzenauer den Ball nur noch ins Tor zum 0:2 schieben musste. Und in der 73. Minute krönte der eben erwähnte Flo Schwarzenauer seine tolle Leistung mit dem Tor zum 0:3. Ein Pauschallob der gesamten Mannschaft für eine grundsolide Leistung. Mit diesem Sieg schiebt man sich in der Tabelle mit elf Punkten auf Platz fünf vor. Am kommenden Sonntag, dem 11.9.2022, kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem FC Schwoich. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr!“

Aufsteiger Breitenbach bezwingt Stumm

Stefan Oberhuber, Trainer SV Breitenbach: „In der ersten Halbzeit sind wir nicht so schlecht aufgetreten, etwas besser als der Gegner und sind - aus meiner Sicht - verdient in der 32. Minute durch Kilian Zierhofer in Führung gegangen. Sehr bitter die 65. Minute – unser Kapitän Mario Ingruber hat sich nach ersten Diagnosen wohl leider eher schwer verletzt. Stumm hat in Hälfte zwei gedrückt, aber wirklich konkrete Möglichkeiten gab es nicht viele. Unsere Großchance auf das 2:0 in der 55. Minute – am Ende aber ein 1:0 Erfolg. Was soll man sagen bei dieser Bilanz als Aufsteiger – sechs Spiele und fünfzehn Punkte. Wir hoffen aber vor allem, dass unser Kapitän doch nicht so schwer verletzt ist.“