Stumm gewinnt Mittelfeldduell gegen Walchsee – Bruckhäusl ringt Kirchdorf nieder

Details Montag, 06. Mai 2024 15:31

In der Landesliga Ost hat Leader SV Absam auch in der 20. Runde nichts anbrennen lassen und gegen den FC Söll mit 3:1 gewonnen. SVG Stumm konnte den SV Walchsee mit 4:1 besiegen und in der Tabelle überholen. Stumm jetzt die Nummer fünf. Der FC Bruckhäusl und der SV Steinbacher Kirchdorf lieferten sich ein spannendes Duell, welches am Ende Bruckhäusl mit 3:2 gewinnen konnte.

Brooks lieben den Nervenkitzel: FC Bruckhäusl analysiert Sieg gegen Kirchdorf

Starker Beginn unserer Mannschaft, gleich mehrere Angriffe, vorerst aber ohne Erfolg. Als die Gäste das erste Mal vors Tor kommen, treffen sie gleich den Pfosten. Wenige Sekunden später ein Ballgewinn von Flo Silberberger im Mittelfeld, Doppelpass mit Alex Kögl und Silberberger trifft zum 1:0 nach 23 Minuten. Ganze sechzig Sekunden später das 2:0 nach toller Kombination. Klausner auf Papp, der setzt sich im 1:1 durch und spielt einen Traumpass auf Pauli Weigand. Dessen Hereingabe verwertet Alex Kögl. Zwei verletzungsbedingte Wechsel (Spitzenstätter und Weigand) direkt im Anschluss stoppen den Spielfluss der Brooks. Der 2:1 Anschlusstreffer der Gäste eine Minute vor der Halbzeit zu diesem Zeitpunkt dann verdient. Schon vorher rettet Keeper Oberhuber mehrmals in extremis.

Zehn Minuten nach Wiederbeginn geht ein Duregger-Flachpass über vierzig Metern an Freund und Feind vorbei und plötzlich steht Kögl allein im Strafraum und trifft zum 3:1. Dann folgen 2 verschossene Elfmeter. Zuerst pariert der an diesem Abend überragende Oberhuber, dann verhindert auf der anderen Seite die Latte den Kögl-Hattrick. In der Schlussphase passiert dann nicht mehr viel, als die Gäste in der 92. Minute noch das 3:2 schießen denkt aber wohl jeder an die Vorwoche in Söll zurück. Diesmal übersteht man die restliche Spielzeit aber und bringt die drei Punkte ins Ziel. Weiter geht es schon am Mittwoch, dem 8. Mai 2024, um 20.45 Uhr in Walchsee bevor man sich dann in die Pfingstpause verabschiedet!“

Doppelpack von Fabian Rieder und Elias Stadler für Stumm gegen Walchsee

Alexander Anfang, Trainer SVG Stumm: „Ein Duell zweier Tabellennachbarn. In der ersten Halbzeit ein recht ausgeglichenes Spiel, etwas mehr kam von meiner Mannschaft aber doch in Summe auf Augenhöhe. Wir haben die erste Möglichkeit in der 20. Minute durch Elias Stadler zur Führung genützt. Erst mit dem 2:0 durch Fabian Rieder in der 55. Minute konnten wir das Spiel auf unsere Seite ziehen. Weitere Treffer von Fabian Rieder und Elias Stadler und kurz vor Schluss das 1:4 aus der Sicht der Gäste durch Mario Baumgartner. Ein verdienter Dreier!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.