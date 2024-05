SK Jenbach dreht Spiel in Angerberg und fährt Pflichtsieg ein

Details Sonntag, 05. Mai 2024 17:04

Am 20. Spieltag der Landesliga Ost empfing der SV Angerberg den SK Jenbach. Im Duell zwischen dem einsamen Schlusslicht der Tabelle und dem Drittplatzierten waren die Rollen klar verteilt. Der Nachzügler ging früh in Führung und schnupperte am ersten "Dreier" im Frühjahr, ehe die Jenbacher ihrer Favoritenrolle gerecht wurden, das Spiel drehten und mit einem knappen 2:1-Erfolg das Dutzend an Saisonsiegen vollmachten.

Schlusslicht mit früher Führung

Die erste Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Heimmannschaft. Nach einer Ecke in der 21. Minute nutzte Simon Osl die Verwirrung im Strafraum der Gäste und brachte das Schlusslicht mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer schien Jenbach wachzurütteln, denn der SK machte nur sechs Minuten später den Rückstand durch Resuk Ünlü wett. Der Freistoß, der dem Tor vorausging, sorgte für eine brenzlige Situation im Angerberger Strafraum, welche Ünlü eiskalt ausnutzte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erhöhten beide Teams den Druck. Insbesondere der Nachzügler erspielte sich eine große Chance in der 45. Minute, als ein direkter Schuss aus 11 Metern voGästegoalie Dariusz Poturalski zur Ecke abgewehrt wurde. Zuvor verzeichnete Jenbach einen gefährlichen Spielzug, der jedoch ungenutzt blieb, als der Ball über das Tor geschossen wurde.

Entscheidung in Minute 82

Nach der Pause schien Angerberg zunächst die aktivere Mannschaft zu sein. Doch in weiterer Folge hielt SV-Torhüter Julian Torggler hielt den Tabellenletzten mit mehreren tollen Aktionen im Spiel und verhinderte einen Rückstand. Beide Teams nahmen in der zweiten Halbzeit Wechsel vor, um frische Kräfte zu bringen und das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Die Entscheidung fiel in der 82. Minute. Nach einem Angriff über die linke Seite und einem präzisen Querpass erzielten die Jenbacher durch einen Schuss aus der Drehung das 1:2 - der ebenerst eingewechselte Seymen Gökce war erfolgreich. Die Freude beim Favoriten war riesengroß, während die Angerberger trotz intensiver Bemühungen nicht mehr zurück ins Spiel fanden. Das Match endete mit einem knappen 2:1-Sieg des SK Jenbach, der mit diesem Auswärtserfolg wichtige Punkte sammelte.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Dighill erstellt.

Details

