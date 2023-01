Zwei Zugänge in Zirl – Mayrhofen gewinnt Testspiel gegen Hippach

Details Sonntag, 29. Januar 2023 00:54

Der FC Zirl meldet Ende Jänner 2023 zwei Neuzugänge, die das Team in der Rückrunde der Landesliga West verstärken sollen. SVG Mayrhofen hat am letzten Jännerwochenende getestet. Es gab einen klaren 5:1 Erfolg gegen den SK Hippach, allerdings war Hippach-Trainer Mario Troppmair: trotzdem mit der Vorstellung seiner Mannschaft zufrieden.

Der FC Zirl begrüßt Kicker vom IAC und einen Rückkehrer aus Inzing

Emre Tahminci wechselt vom IAC ab sofort zu uns nach Zirl. Emre begann seine fußballerische Laufbahn beim FC Wacker Innsbruck, wo er sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlief. Zusätzlich war Emre auch im LAZ und spielte dort in der U14 Landesauswahl. Die letzten beiden Jahre spielte Emre dann beim IAC und verstärkt unser Mittelfeld. Herzlich willkommen bei uns.

Unser zweiter Wintertransfer heißt Raphael Wendl, er wechselt von der SU Inzing wieder zurück nach Zirl und verstärkt unsere Offensive und spielt wieder an der Seite seines Bruders Emanuel. Dieser wiederum hat seinen Vertrag auch vorzeitig verlängert und bleibt uns auch weiterhin erhalten. Wir sind sehr stolz, dass beide Brüder wieder in Zirl gemeinsam die Fußballschuhe schnüren und unsere Mannschaft mit Ihrer Qualität verstärken!

Testspiel SVG Mayrofen gegen SK Hippach

SVG Mayrhofen – SK Hippach 5:1 (3:0)

Torschütze: für Hippach 75. Min. – 1:5 Michael Eberharter

Hippach-Trainer Mario Troppmair: „Auch wenn das eindeutige Ergebnis vielleicht nicht darauf schließen lässt, eine zufriedenstellende erste Einheit am Ball nach intensiven Trainingswochen.Der Klassenunterschied machte sich natürlich bemerkbar, vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir mit dem hohen Pressing des Gegners unsere Probleme. Dennoch bin ich mit der Leistung und der positiven Einstellung unseres jungen Teams in jedem Fall zufrieden!Danke auch an die SVG Mayrhofen für die Top-Bedingungen am Kunstrasen!“

Aufstellung SK Hippach:

Wechselberger (45. Trinkl); Luchner (45. Heim), Tip, Daum L. (75. Luchner), Steinberger P. (75. Berger); Kröll (45. Bertoni), Rat (45. Oberlechner), Troppmair F-J. (45. Eberharter M.), Berger (45. Neuner); Eberharter T. (83. Troppmair F-J.); Geisler (40. Eberharter M.)