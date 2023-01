Kaderzugänge in Landeck und Hatting-Pettnau

Details Freitag, 27. Januar 2023 02:43

Ende Jänner 2023 ein Blick in die Landesliga West zu den Vorbereitungen des SV Landeck unter Neo-Coach Alexander Kregar – ebenso gibt es zwei Kaderzugänge zu vermelden. Auch in der 1. Klasse West hat es eine Kaderänderung gegeben – und zwar beim ESV Hatting-Pettnau.

Alex Kregar und Team übernahmen das Training beim SV Landeck

Der SV Landeck hat zum Trainingsstart für die Rückrunde einen Situationsbericht über die aktuelle Lage veröffentlicht und zwar:

Nach einer Pause von knapp 2 1/2 Monaten nach dem moralisch ungemein wichtigen 2:2 im Derby gegen Zams geht es für unsere Jungs unter Neo-Coach Alex Kregar in die Vorbereitung für die LLW-Frühjahrssaison 22/23.

Seit über zwei Wochen wird trainiert - rund dreiundzwanzig Spieler sind zum ersten "Warmlaufen" unter neuer Führung dabei und können es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht.

Dabei wir nichts dem Zufall überlassen: von Leistungstests, genau strukturierten Trainingsplänen, Vorbereitungsspielen bis hin zu persönlichen Gesprächen und "Teambuilding-Aktionen" ist alles mit dabei, um sich als Mannschaft - aber auch jeder Einzelne als Spieler - in allen Bereichen zu verbessern, um erfolgreich Fußball zu spielen. Bei den bisher absolvierten Einheiten sind immer mindestens zwanzig Jungs voll motiviert am Start. Und alle ziehen mit!

„Das wird auch nötig sein, will man im Frühjahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, so Trainer Alex Kregar. Und Alex weiter: „Jeder Einzelne kann sich in den kommenden zehn Wochen zeigen und durch seine Verlässlichkeit, Engagement und Einsatz für die KM empfehlen!“

Und auch erste Zugänge gibt es zu vermelden: Willkommen Johannes Monz von Oberes Gericht und Zdravko Enchev von Prutz

Quelle: SV Landeck facebook

Hatting-Pettnau meldet Kaderzugang

Hatting-Pettnau hat Ende Jänner 2023 einen neuen Kaderzugang mit folgenden Kommentar begrüßt:

Wir freuen uns, unseren Winter-Neuzugang präsentieren zu können:

Daniel Neuner wird ab sofort unsere Mannschaft verstärken.

Daniel kommt nach kurzer "Fußballpause" von der SPG Rietz-Stams und wird unseren Angriff verstärken.

Steckbrief:

Name: Daniel Neuner

Geburtsort: Innsbruck

Lieblingsspieler: Lionel Messi

Lieblingsverein: Barcelona

Position: ZM

Statement Daniel Neuner: "Ich wünsche mir eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison mit einer geilen Mannschaft!"

Statement sportlicher Leiter ESV Hating-Pettnau Christoph Pardeller: „Mit dem Transfer von Daniel ist es uns gelungen, die gewünschte Verstärkung für die Offensive zu verpflichten. Wir sind überzeugt, dass Daniel uns mit seinem Auge für den Mitspieler sowie seiner Abschlussstärke viel Freude im Innstadion bereiten kann!“

Quelle: SV Hatting-Pettnau facebook