Paukenschlag in Reutte - Wipptal feiert Kantersieg gegen Thaur

Details Montag, 09. August 2021 01:50

Der SV Reutte hat in der dritten Runde der Landesliga West auswärts gegen Schönwies/Mils knapp mit 0:1 verloren, das hat aber nichts mit der Entscheidung vom Koordinator Sport und Trainer Aleksandar Matic zu tun, dass er den SV Reutte nach der Hinrunde der Meisterschaft verlassen wird. Der SV Thaur musste in der dritten Runde eine bittere 0:6 Schlappe gegen Wipptal hinnehmen, Landeck gewinnt 8:3 gegen Matrei. Längenfeld gewinnt auswärts gegen Stubai mit 1:0.

Kantersieg von Wipptal gegen Thaur

Josef Mader, Trainer FC Wipptal: „Wir sind sehr gut in die Partie gestartet und konnten nach acht Minuten durch Michael Jennewein mit 1:0 in Führung gehen. Wir haben in Folge wirklich gut gespielt und sind nach einer guten Kombination, wunderschön abgeschlossen von Lukas Peer, mit 2:0 in der 32. Minute in Führung gegangen. Das Tor fiel in einer Phase, in der wir etwas nachgelassen haben, ab Minute zwanzig lief es nicht mehr so gut. Aber ab Minute 35 ging es dann wieder besser und mit dem 3:0 in der Nachspielzeit durch Daniel Auer ging es schon klar Richtung Dreier. In Hälfte zwei kontrolliert weiter gespielt und nachgelegt. Michael Jenewein zum 4:0, Elias Felder zum 5:0 und Philipp Mader zum 6:0. Eine ganz klare Sache für meine Mannschaft!“

Beste Spieler FC Wipptal: Benjamin Jenewein (V), Daniel Auer (MF), Michael Jenewein (ST)

Reutte unterliegt Schönwies/Mils knapp

David Lechner, Trainer FG Schönwies/Mils: „Mit zwei Niederlagen zu Saisonstart wollte meine Mannschaft endlich die ersten Punkte einfahren. Allerdings stand uns mit Reutte eine absolute Spitzenmannschaft gegenüber.

Die FG startet furios und ging bereits in der ersten Minute durch Lukas Schnegg in Führung. Speziell in den ersten 25 Minuten war mein Team stark im Zweikampf und verlor kaum zweite Bälle, wodurch es Reutte kaum gelang in das Spiel zu finden. Ab diesem Zeitpunkt wurde Reutte spielerisch stärker und hatte ab diesem Zeitpunkt klare Feldüberlegenheit, ohne jedoch zwingend zu werden. Wir vergaben kurz vor der Halbzeit noch die Chance auf das 2:0.

In Hälfte zwei kam Reutte bärenstark aus der Kabine und war absolut tonangebend! Allerdings gab es bis zur 65. Minute keine nennenswerte Chance. Dann die absolut stärkste Phase von Reutte, in der mein Team Glück hatte nicht den Ausgleich zu kassieren - Klingenschmied, Gstir und Mark retteten auf der Linie. In der Phase hatten wir dann auch die Chance auf den zweiten Treffer. Leider vergab Fischnaller alleinstehend vor dem Torhüter. Reutte war weiterhin bemüht und wollte den Ausgleich, wir blieben im Konter gefährlich und konnten leider durch Moser und Lechner den Sack nicht zu machen. Nach 96 Minuten dann die Erlösung für mein Team und die ersten drei Punkte in der neuen Spielzeit. Alles in allem ein glücklicher Sieg, gegen eine sehr starke Reuttener Mannschaft.“

Beste Spieler FG Schönwies/Mils: Manuel Mark (TM), David Gstir (IV) und Daniel Payer (IV)

Aleksandar Matic, Trainer SV Reutte: „Ganz bitterer Start in die Partie – Gegentreffer in der ersten Minute durch Lukas Schnegg für Schönwies. Unsere Chancenauswertung war in Folge nicht gut, der Gegner hat auch sehr gut verteidigt. Wir haben uns in dieser Partie nicht belohnt, ein Punkt wäre mindestens möglich gewesen, aber die Heimelf hat die Führung über die Zeit gebracht. Der Verein und die Spieler sind informiert und damit ist es nun auch offiziell, dass ich den SV Reute nach der Hinrunde der Meisterschaft verlassen werde. Das ist aber schon eine länger gefasste Entscheidung, die nichts mit dem heutigen Spiel zu tun hat.“

