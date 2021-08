Längenfeld muss auswärts gegen Stubai die weiße Weste nicht ausziehen

Details Dienstag, 10. August 2021 11:41

Der FC Stubai war in der dritten Runde der Landesliga West einem Punkt gegen den SV Längenfeld sehr nahe, aber der entscheidende Treffer ist Längenfeld gelungen. Einen großen Anteil am Dreier der Gäste hatte auch Goalie Ferdinand Holzknecht!

Ein Treffer entscheidet zu Gunsten von Längenfeld

Die Partie beginnt mit einem Paukenschlag – in der 5. Minute - nach einem Eckball - die erste große Topchance für die Gäste aus Längenfeld. Dann eine heiße Szene – die Heimelf beschwert sich wohl zu recht beim Schiri – ein Elfer für Stubai wäre zu geben gewesen. Zur Pause steht die Partie 0:0 und das entspricht auch – bis auf die strittige Szene im Strafraum der Gäste – dem Spielverlauf.

In Hälfte zwei erhöht Stubai den Druck weiter, aber der Goalie der Gäste, Ferdinand Holzknecht, bewahrt Längenfeld vor dem Rückstand. Längenfeld kommt aber stark unter Druck, für Stubai hängt der Führungstreffer in der Luft. Man hat das Gefühl ein Treffer könnte diese Partie entscheiden. Und in der 74. Minute ist es dann soweit. Riccardo Scheiber trifft zum 1:0 für die Gäste – nicht ganz dem Spielverlauf entsprechend. Längenfeld bringt den Erfolg auch über die Distanz und behält damit die weiße Weste.

Beste Spieler SV Längenfeld: Ferdinand Holzknecht (Tor), Gregor Ennemoser (IV), Matthäus Ennemoser (MF)

Christoph Kuprian, Trainer SV Längenfeld: „In erster Linie sind wir glücklich gewonnen zu haben. Erste Großchance für uns, dann wäre wohl ein Elfer für die Heimelf fällig gewesen. In Hälfte zwei haben wir gewankt, aber dann doch den Sack zugemacht. Wir haben das Tor gemacht, deswegen geht der Dreier für uns auch okay. Aber klar - Stubai war einem Remis sehr nahe!“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!