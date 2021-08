Dreier für Thaur gegen Schönwies und Matrei gegen IBW

Details Sonntag, 01. August 2021 14:34

Schönwies/Mils konnte auch in der zweiten Runde der Landesliga West beim SV Thaur nicht punkten – es gab eine 1:2 Niederlage. Bis Minute 86 gelang es dem SV Matrei nicht aus einer Serie von Möglichkeiten einen Treffer zu erzielen – im Finish klingelt es aber dann doch – 2:0 gegen Innsbruck West, die nach zwei Runden ebenfalls punktelos dastehen. Absam gegen Stubai musste abgebrochen werden, die Partie am Sonntag zwischen Längenfeld und Landeck wurde witterungsbedingt abgesagt.

Schönwies/Mils mit Fehlstart – auch in Thaur kein Punkt!

Echte Bewährungsprobe für den SV Thaur gegen den Titelmitfavoriten Schönwies/Mils, der allerdings mit einer Heimniederlage gegen Kolsass/Weer in die Meisterschaft gestartet ist. Thaur hat in Fritzens mit 3:2 gewonnen. Die erste Halbzeit von beiden Mannschaften eher verhalten angelegt, Thaur aber doch spielbestimmend und aktiver. Torszenen sind aber absolute Mangelware. In der Nachspielzeit aber dann doch der erste Treffer in dieser Partie. Nach einer Ecke trifft Florian Huetz zum 1:0. Die Partie wird in Hälfte zwei auch von taktischen Überlegungen geprägt. Thaur startet aber perfekt in die zweite Halbzeit – in Minute 48 das 2:0 durch Martin Nagl. Die schönste Aktion der Partie – eine starke Kombination der Gäste – führt in der 57. Minute zum 1:2 durch Lukas Schnegg. Am Ende dann doch ein recht offenerer Schlagabtausch – aber kaum konkrete Möglichkeiten. Thaur gewinnt gegen Schönwies/Mils mit 2:1.

Bester Spieler SV Thaur: Stefan Plesser (IV)

Milan Obradovic, Trainer SV Thaur: „Wie erwartet ein Gegner mit sehr viel Qualität. Wir waren zwar leicht tonangebend, aber kaum klare Möglichkeiten in Hälfte eins und zwei. Taktik spielte eine große Rolle, wir waren aber doch etwas effektiver, der Dreier nicht unverdient!“

Matrei benötigt zehn Chancen für zwei Treffer gegen Innsbruck West

Mario Hörtnagl, Spielertrainer SV Matrei: „Meine Mannschaft ist heute defensiv brutal sicher gestanden. Puncto Chancenverwertung lief es allerdings absolut nicht gut. So etwa acht Möglichkeiten konnten wir nicht nutzen, zwei Tore sind uns aber gelungen. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit eine gute Möglichkeit, wir haben unsere Treffer erst in den letzten Minuten erzielt. Christian Hörtnagl in der 86. Minute und Fabian Knoflach in der 94. Minute haben getroffen. Defensiv sind wir sehr gut aufgestellt, das Tore schießen dauert aber zu lange!“

Beste Spieler SV Matrei: Niklas Holzmann (6er), Fabian Knoflach (ST)

