Arger Dämpfer für Längenfeld in Zams – aber auch Innsbruck West verliert das Spitzenspiel klar!

Details Montag, 17. April 2023 16:34

Die große Schlagerpartie der 17. Runde der Landesliga West wurde in Umhausen angepfiffen. Tabellenführer Innsbruck West war zu Gast und Umhausen setzt sich überraschend klar mit 5:1 durch. Aber Verfolger SV Längenfeld konnte diese Niederlage des Tabellenführers nicht nützen – auch für Längenfeld gab es beim 2:5 beim SV Luzian Bouvier Zams keine Punkte. Verfolger Stubai konnte beim 2:2 bei der FG Schönwies/Mils auch nur einen Punkt holen. Damit hat sich die Tabellenspitze noch weiter zusammen geschoben. Innsbruck West, Längenfeld, Umhausen und Stubai trennen nur mehr drei Punkte. Thaur konnte mit der 1:2-Heimniederlage gegen Reutte keinen Boden gut machen – liegt nach wie vor acht Punkte hinter der Nummer zwei Längenfeld.

Starke Vorstellung von Zams gegen Längenfeld

Martin Radda, Trainer SV Zams: „Die ersten fünf Minuten haben sich beide Mannschaften abgetastet und danach übernahm meine Mannschaft das Kommando. Durch viel Laufarbeit und Aggressivität gegen den Ball konnten wir uns eine Überlegenheit erarbeiten. Das erste Tor entstand durch einen Fehler des Längenfelder Tormanns, der den Ball beim Herausspielen auf unseren Stürmer schoss und von dort kullerte der Ball ins Tor. Torschütze war auf diese Weise Fabian Wiesmann. Das 2:0 entstand nach einer schönen Vorlage von Dominik Schweißgut, der mit einem Stanglpass Mathias Lenz bediente. Ein unglückliches Eigentor brachte die Ötztaler noch in der ersten Halbzeit wieder auf 1:2 heran.

Nach der Pause versuchten die Ötztaler alles, um wieder ins Spiel zu kommen. Nach einer Standardsituation und einem Fehler der Zammer Defensive konnte Längenfeld durch David Ennemoser in der 55. Minute ausgleichen und hatte das Momentum jetzt auf ihrer Seite. Meine Mannschaft ließ sich aber durch den Ausgleich nicht beirren und setzte sich wieder in der gegnerischen Hälfte fest. Nach einer schönen Aktion von unserem Kapitän auf der Seite konnte unser Matthias Lenz mit seinem zweiten Tor auf 3.2 stellen. Danach wechselten beide Mannschaften und wiederum nach einer gelungenen Aktion auf der Seite gelang uns das 4.2 durch unseren Elias Huber. Das 5:2 durch Finn Mathies war der krönende Abschluss einer sehr starken Vorstellung meiner Mannschaft in der Nachspielzeit. Die letzten Minuten der Partie musste Längenfeld wegen einer Roten Karte mit einem Mann weniger auskommen.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei