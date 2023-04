Umhausen verteidigt mit Sieg in Landeck Platz drei – Wipptal setzt sich gegen Zams durch

Details Sonntag, 23. April 2023 02:31

Enorm wichtiger Dreier des SV Umhausen in der 18. Runde der Landesliga West gegen den SV Landeck. 4:1 Erfolg und damit bleiben die Top-2 in Reichweite. Leader Innsbruck West (4:0 gegen Thaur) und die Nummer zwei Längenfeld (2:1 gegen Schönwies/Mils) können nämlich auch voll punkten. Der FC Wipptal kann sich mit einem 2:0 gegen den Luzian Bouvier SV Zams fünf Punkte Luft auf den neuen Tabellenletzten Landeck verschaffen. Der SV Reutte kann mit einem 5:4 Erfolg gegen Matrei die rote Laterne abgeben.

Duell auf Augenhöhe zwischen Landeck und Umhausen

Sieghard Gritsch, Trainer SV Umhausen: „Ein ausgeglichenes Spiel, wobei wir kämpferisch und läuferisch vielleicht um einen Tick besser aufgetreten sind. Die Partie hätte auch jederzeit kippen können, nachdem wir in der 33. Minute durch Mathias Gstrein in Führung gegangen sind. Zweimal hat unser Goalie in Hälfte zwei gerettet. In der 65. Minute eine Rote Karte für die Heimelf wegen Torchancenverhinderung, aber trotzdem drei Minuten später der Ausgleich durch Zoran Vlahusic. In der 77. Minute gelingt uns das 2:1 durch Simon Scheiber und kurz vor Schluss das 3:1 durch Luca Gstrein. In dieser Phase hatten wir mehr vom Spiel, in der Nachspielzeit das 4:1 abermals durch Simon Scheiber. Bis auf diese Phase aber eine Partie auf Augenhöhe, die wir am Ende doch klar gewinnen konnten!“

Josef Mader und Martin Radda analysieren Wipptal gegen Zams

Josef Mader, Trainer FC Wipptal: „Wir sind gut in das Spiel gekommen. Aber nach dem 1:0 in der dritten Minute durch Lucas Steiner haben wir einfach zu wenig Druck gemacht. Wir waren in Folge nicht gut im Spiel, aktuell ist ja die Mannschaftsaufstellung auch nicht optimal. Trotzdem war die 1:0-Führung aus meiner Sicht zur Pause verdient. In Hälfte zwei haben wir das Spiel dann recht klar dominiert. Aber Zams hat uns durchaus mit gefährlichen Konterangriffen einiges aufzulösen gegeben. Das 2:0 in der 60. Minute durch Daniel Auer. Aus meiner Sicht in Summe ein verdienter Erfolg!“

Martin Radda, Trainer Luzian Bouvier SV Zams: „Auf diesem Platz ist Fußballspielen eher unmöglich und genau so legen die Wipptaler ihr Spiel an. Hohe Bälle nach vorne, jeder Einwurf ein Ball in den 16er usw. Wir waren spielerisch wesentlich besser, haben aber zweimal bei Standardsituationen geschlafen.

Fußballspiel war es kein Gutes und es muss schon einmal nachgedacht werden, ob wir in Zukunft Spiele auf solchen Plätzen zulassen, wenn der jeweilige Verein auch einen Rasenplatz zur Verfügung hat. Das soll kein Vorwurf an die Wipptaler sein, denn in deren Situation würde ich auch so handeln. Mehr ist zu dem Spiel von mir aus nicht zu sagen.

Noch eine Randnotiz: Zu einem Spiel in Schmirn wird ein Schiedsrichter aus Imst geschickt - ohne Assistent in der Landesliga! Bei einem Nachwuchsspiel am Sonntag wird vom Verband ein Zweierteam geschickt. Ob man das verstehen muss? Der Schiedsrichter heute hat eine tadellose Leistung geboten, aber ehrlich gesagt muss einem der Schirimangel in Tirol nicht wundern!“

