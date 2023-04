Zirl führt nach knapp zwanzig Minuten 3:0 gegen Haiming – Stubai mit Lucky Punch gegen Absam

Details Montag, 24. April 2023 13:37

In der 18. Runde der Landesliga West konnte der FC Stubai mit einem 2:1 Erfolg gegen den SV Absam den Kontakt zur Tabellenspitze halten. Der Dreier etwas glücklich – der Treffer zum 2:1 fiel faktisch mit der letzten Aktion der Partie. Der FC Zirl hat das Mittelfeldduell gegen den SV Haiming durch eine extrem starke erste Hälfte am Ende mit 4:2 gewonnen.

Haiming verschläft die ersten zwanzig Minuten in Zirl

Gerhard Gstettner, Obmann FC Zirl: „Der FC Zirl ließ in der ersten Halbzeit keine einzige wirkliche Chance zu und das Spielkonzept des SV Haiming - Ball hoch nach vor - fruchtete in keiner Weise. Unser Spielmacher Ömer Köken lieferte den perfekten Assist zu Raphi Wendl, der mit seiner herausragenden Technik zum 1:0 abschloss. Mit dem 1:0 und der Überlegenheit war für uns klar, dass wir hier niemals verlieren können. Nach knapp zwanzig Minuten führten wir 3:0.

Haiming konnte sich in der zweiten Halbzeit steigern und nutze aus vier Chancen zwei zum Tor. Eine Hereingabe von der linken Seite verwertete unser U18 Spieler Jakob Danzel per Kopf mit einer unglaublichen Coolness. Sehr erfreulich, dass inzwischen drei U18 Spieler langsam Fuß fassen und auch in den Zuschauerrängen für Begeisterung sorgen. Wir konnten in Hälfte zwei einen Gang zurückschalten, um uns für das Dienstagspiel gegen Matrei fit zu halten.

Mich freut es, dass die jungen U18 Spieler den Mut haben mitzumischen und der Teamgeist der Kampfmannschaft ist derzeit unbeschreiblich: "jeder für jeden!“

Andreas Hell, SV Haiming: „Nach siebzehn Minuten 0:3 hinten! Die ersten zwanzig Minuten leider verschlafen! Nach der Pause und einigen Umstellungen konnten wir das Spiel dominieren und einige Chancen herausarbeiten, wobei der Anschlusstreffer zum 1:3 relativ spät viel und wir dann im Konter das 1:4 bekamen und das 2:4 nichts mehr an der verdienten Niederlage aufgrund der ersten Halbzeit änderte!“

Coach von Stubai: „Absam hätte sich heute einen Punkt verdient!“

Milan Obradovic, Trainer FC Stubai: „Absam kam als erwartet schwerer Gegner zu uns, nach anfänglichem Abtasten kamen die Gäste durch einen abgefälschten Freistoß - zu diesem Zeitpunkt verdient – durch Tomislav Tomic zur Führung. Der Gegner war gut organisiert und machte uns das Leben schwer, wir waren zu langsam im Passspiel und ohne Durchschlagskraft im letzten Drittel, beide Teams kamen zu zwei guten Chancen in Halbzeit eins. Es blieb beim 0:1.In der zweiten Hälfte erhöhten wir den Druck und waren die bessere Mannschaft, auch wenn wir nicht zu vielen großen Chancen kamen. Wir haben natürlich den großen Vorteil, Spieler wie Aksoy, Eberl, Volderauer und Viertler einzuwechseln, welche den Druck zusätzlich erhöht haben. Nach einer schnellen Aktion macht Matthias Mayerhofer in der 66. Minute das 1:1 - nach starker Vorlage von Eberl. Danach eine offene Partie, beide Teams investierten viel und wollten noch gewinnen. Mit der letzten Aktion des Spiels ist und dann noch der Lucky Punch nach einer Standardsituation gelungen – ein Eigentor der Gäste. In Summe aufgrund der zweiten Hälfte ein verdienter Sieg, wegen des späten Treffers zum 2:1, aber auch glücklich und vor allem für Absam bitter! Für ihre Leistung hätten sich heute einen Punkt verdient!“

