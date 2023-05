Umhausen gibt 2:0 Führung in Thaur aus der Hand!

Details Dienstag, 02. Mai 2023 02:07

Die 19. Runde der Landesliga West brachte mit dem 3:2 Erfolg des SV Matrei gegen Tabellenführer SPG Innsbruck West die wohl größte Überraschung. Der FC Stubai ließ dem Tabellenletzten SV Landeck keine Chance, siegt mit 7:1 und setzt sich punktgleich mit Leader Innsbruck West auf Tabellenplatz zwei. Aber auch die Verfolger schwächeln etwas. Längenfeld holt in Absam nur ein 1:1 und Umhausen kassiert in Thaur in der Nachspielzeit das 3:3. Damit trennen die Top-4 Innsbruck West, Stubai, Längenfeld und Umhausen nur ein Punkt. Hochdramatischer Fight um den Titel und um den zweiten Aufstiegsplatz. Am 6. Mai 2023 um 14 Uhr der nächste große Schlager – Längenfeld empfängt Stubai. Bereits am 5. Mai um 19:45 Uhr hat Umhausen das extrem starke Team von Matrei zu Gast. Innsbruck West spielt um 17:30 Uhr zu Hause gegen Haiming.

Fabian Felderer gelingt für Thaur der Ausgleich in der Nachspielzeit

Bevor es in die Pause ging, hatte Andreas Ganglberger noch das 1:0 von Umhausen parat (45.). Ein Tor mehr für die Gäste machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Mathias Gstrein beförderte das Leder zum 2:0 von SV Umhausen über die Linie (48.). Patrick Braun ließ sich in der 50. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für SV Thaur. Florian Trebo glich nur wenig später für den Gastgeber aus (52.). Simon Scheiber machte in der 55. Minute das 3:2 von Umhausen perfekt. Fabian Felderer machte SV Umhausen kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Am Schluss sicherte sich Thaur gegen Umhausen einen Zähler.

SV Thaur muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Thaur liegt nun auf Platz fünf. SV Thaur verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Seit vier Spielen wartet Thaur schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SV Umhausen in der Tabelle auf Platz vier. Umhausen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, sechs Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Zu vier Siegen hintereinander reichte es für SV Umhausen zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von Umhausen fortgesetzt und auf sieben Spiele erhöht.

Nächster Prüfstein für SV Thaur ist auf gegnerischer Anlage SV Landeck (Samstag, 16:00 Uhr). Tags zuvor misst sich SV Umhausen mit SV Matrei.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei