Innsbruck West fällt nach Heimniederlage gegen Haiming auf Platz drei zurück!

Details Montag, 08. Mai 2023 00:45

Große Umwälzungen gab es im Vierkampf um Titel und Aufstieg in der 20. Runde der Landesliga West. Der SV Haiming konnte SPG Innsbruck West sensationell eine 1:4-Heimniederlage zufügen. Im absoluten Spitzenspiel setzte sich der SV Längenfeld gegen den FC Stubai mit 3:0 und übernahm damit die Tabellenführung. Der SV Umhausen schwingt sich mit einem 3:0 gegen den SV Matrei auf Tabellenplatz zwei. Längenfeld, Umhausen, Innsbruck West und Stubai trennen nun drei Punkte. Die Partie zwischen dem SV Reutte und Zams musste nach etwa einer Stunde wetterbedingt abgebrochen werden, ein Nachtragstermin steht noch nicht fest. In der kommenden Runde muss am 12. Mai 2023 Umhausen nach Haiming!

Haiming überrascht mit Sieg bei Innsbruck West!

Marcel Schreter, Trainer SV Haiming: „Eine sensationelle Einstellung meiner Mannschaft, unsere Vorgaben wurden bis zur letzten Sekunde durchgezogen. Wir hatten heute nur zwei Ersatzspieler auf der Bank, also nur einen sehr engen Kader zur Verfügung. In der 18. Minute konnte uns Lukas Rohracher mit 1:0 in Führung bringen. Vier Minuten vor der Pause schafft es Aaron Wallisch den Vorsprung auf 2:0 erhöhen. Mit 2:0 ging es in die Pause. Ein super Pass von Fabio Herz auf Lukas Rohracher in der 58. Minute auf Lukas Rohracher und wir lagen mit 3:0 voran. In der 75. Minute ein Strafstoß für die Heimelf und das 1:3 durch Ramo Buljubasic. Den Schlusspunkt setzt Christoph Mössmer in der Nachspielzeit zum 4:1, eine sehr schön gespielte Ballstafette! Gegen den Ex-Tabellenführer auswärts 4:1 zu gewinnen ist ein starkes Stück, ich bin heute sehr stolz auf meine Mannschaft!“

Reutte gegen Zams nach sechzig Minuten wetterbedingt abgebrochen!

Daniel Lassnig, Co-Trainer SV Schweiger Reutte: „Wir waren klar die bessere Mannschaft. Ein Lattenschuss, einen Strafstoß leider nicht zugesprochen bekommen, das war ein klares Handspiel. Nach etwa sechzig Minuten wurde das Spiel wegen einem Gewitter mit Starkregen und Blitzen abgebrochen.“

