Klarer Erfolg für Zams gegen Matrei – Haiming verteidigt gegen Thaur weiße Weste

Details Sonntag, 03. September 2023 11:57

In der vierten Runde der Landesliga West haben Leader SV Zirl und der SV Haiming nichts anbrennen lassen. Zirl gewinnt in Reutte 3:0 und Haiming zu Hause mit 2:0. Das Duell der Aufsteiger gewinnt der SV Götzens in Rum mit 2:1 und verteidigt damit ungeschlagen Tabellenplatz drei! Der Luzian Bouvier SV Zams feiert einen überraschend deutlichen 5:1 Erfolg gegen den SV Matrei.

Drei Treffer von Dominik Schweisgut von Zams gegen Matrei

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Nach dem Derbysieg war es nicht ganz einfach, die Spannung im Team hochzuhalten und durch eine Unachtsamkeit in der Defensive ermöglichten wir dem Gegner eine hundertprozentige Torchance. Danach übernahmen wir das Kommando und es entwickelte sich eine deutliche Überlegenheit. Leider hatten wir aber in der Vorwärtsbewegung zu viele und zu leichte Ballverluste und so konnten wir die Überlegenheit nicht ausnutzen. Trotzdem gingen wir völlig verdient durch zwei Treffer von Dominik Schweisgut mit 2:0 in Führung und hätten eigentlich noch das ein oder andere Tor mehr schießen müssen. Durch einen taktischen Fehler bekamen wir kurz vor Ende der ersten Halbzeit den völlig unnötigen Anschlusstreffer durch Fabian Eller und so gingen wir doch etwas enttäuscht in die Halbzeit.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor und wir belohnten uns für unseren Aufwand und erspielten uns Chance um Chance. Nach dem 3:1 durch Fabian Thurner war die Luft bei Matrei draußen und sie beschränkten sich eigentlich nur auf die Defensive. Über unsere Außenspieler kamen wir immer wieder zu Torabschlüssen und hätten schon früher das ein oder andere Tor mehr machen können oder besser müssen.

Die Tore vier (Dominik Schweisgut) und fünf (Fabian Burger) spiegelten genau unsere Spielidee wieder und alles in allem war es ein absolut verdienter Sieg, auch in dieser Höhe. Trotzdem waren schon noch einige Dinge nicht so, wie sie sein sollten und jeder Spieler meiner Mannschaft sollte sich klar sein, dass wir noch einige Arbeit vor uns haben. Wir sind aber auf einem guten Weg!“

Taktische Disziplin von Haiming gegen Thaur hervorragend!

Andreas Hell, SV Haiming: „Nach einer Spielminute die Führung unserer Mannschaft durch Marcel Herz! Dann plätscherte das Spiel in der ersten Halbzeit dahin - mit leichten Vorteilen für uns. In Halbzeit zwei dann ein besseres Spiel von unserer Seite mit zwei Stangenschüssen und dem erlösenden 2:0 durch Aaron Wallisch bei einem Stangenschuss des Gegners! Kein sehr gutes Spiel, aber hervorragend die taktische Disziplin unserer Mannschaft!“

