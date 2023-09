Zirl wird Favoritenrolle gegen Reutte gerecht

Details Dienstag, 05. September 2023 01:30

Der Tabellenführer der Landesliga West FC Raiffeisen Zirl trat in der vierten Runde beim SV Reutte an, der bislang erst einen Punkt sammeln konnte. Reutte zeigte aber eine gute Leistung gegen den Favoriten und der Goalie von Zirl musste das ganze Können auspacken, um sein Tor sauber zu halten. 3:0 siegt Zirl und kann damit wie Haiming die weiße Weste verteidigen.

Respekt für den SV Reutte!

Mag. phil. Gerhard Gstettner, Obmann FC Raiffeisen Zirl: „In der ersten Halbzeit war der FC Raffeisen Zirl klar überlegen und unsere Spielzüge gingen alle auf. Wir konnten die freien Räume nutzen und so kamen wir zu einigen Chancen. Mit zwei Standardtoren die von Cemil Erdogan und Moritz Sauerwein verwertet wurden, schien dann alles klar zu sein. Respekt für den SV Reutte, der in der zweiten Halbzeit früh anpresste und unseren Spielaufbau etwas durcheinandergebracht hat. Dank dem besten Spieler auf dem Platz, Torhüter Eduard "Edi" Gaina konnten wir die Führung halten. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit rettete er die Mannschaft mit einer sensationellen Fußabwehr vor dem Anschlusstor. Reutte verschoss dann in weiterer Folge einen Elfmeter. Dann rettete unser Torwart nochmals und ein wunderschöner Konter über Danzl Jakob (1b Spieler) zu Sauerwein, der mit der Ferse ablegt auf Öcal, der dem TW den Ball dann durch die Beine ins Tor hinein schiebt.“

