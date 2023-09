Kantersieg von Matrei gegen Innsbruck West – Götzens holt in der Nachspielzeit Dreier gegen Haiming

Details Sonntag, 10. September 2023 01:14

Aufsteiger SV Götzens setzt den positiven Lauf in der fünften Runde der Landesliga West fort. Im Spitzenspiel gegen den SV Haiming gelingt ein 2:1 Sieg in der Nachspielzeit und damit verdrängt Götzens den direkten Gegner vom zweiten Tabellenplatz. Zirl nach wie vor souverän – fünfter Sieg im fünften Spiel mit einem 5:0 gegen Wipptal. Ein Kantersieg im Ausmaß von 6:1 gelingt dem SV Matrei gegen Innsbruck West – speziell mit einer sehr starken zweiten Hälfte.

Starke zweite Hälfte von Matrei gegen Innsbruck West

Mario Hörtnagl, Trainer SV Matrei: „Wir starteten mit einer tausendprozentigen Torchance in das Spiel, welche leider kläglich vergeben wurde. In weiterer Folge sah man in der ersten Halbzeit beiden Mannschaften die Unsicherheit an. Spielerisch war die erste Halbzeit eine Katastrophe. Wir konnten lediglich zwei Aktionen über die Seite sauber fertig spielen, welche dann auch zur 2:0 Halbzeitführung führten. Einmal Simon Übergänger auf Fabian Eller und einmal Leo Unterwurzacher auf Christian Hörtnagl.

Nach einer etwas lauteren Halbzeitansprache in der zweiten Halbzeit dann ein total anderes Bild meiner Mannschaft. Spiel nach vorne Weltklasse. Mit absoluten Traumtoren. Das 3:0 ein weiter Abschlag des gegnerischen Torwartes, welchen Christian Hörtnagl etwa vierzig Metern vor dem Tor direkt verwandelte. Das 4:0 ein Weltklasselochpass von Leo Unterwurzacher auf Fabian Eller, dieser vom 16er Eck mit links ins Kreuzeck. 5:0 ein Elfmeter von Simon Übergänger. Das 6:1 von Thiemo Peer ebenfalls vom 16er Eck über den Torwart. Den Treffer der Gäste erzielte Alessio Auer in der 86. Minute.

Fazit: Erste Halbzeit war zum Vergessen. Zweite Halbzeit ein sehr souveräner und auch verdienter Sieg!“

Goalie von Götzens hält Mannschaft gegen Haiming im Spiel

Andreas Hell, SV Haiming: „Kein gutes Spiel in der ersten Halbzeit von unserer Mannschaft, wobei wir nach sechs Minuten schon mit 2:0 hätten führen müssen. Fabio Herz in Minute eins und Aaron Wallisch in Minute sechs alleine im 1:1 gegen den Tormann, der beide Situationen für die Heimelf rettete! Dann in Minute 45 aus einem kurz abgespielten Eckball das 1:0 für Götzens durch Manuel Weichelbraun. Nach einigen Wechsel dominierten wir in Hälfte zwei das Spiel und kamen durch Fabio Herz zum Ausgleich. Außerdem hatten noch zwei dicke Chancen zur Führung! Doch in Minute 93 wieder durch eine Ecke der aus meiner Sicht unverdiente Siegestreffer durch Florian Neumeister für die Heimmannschaft!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.