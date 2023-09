Stubai, Zirl und Landeck feiern Kantersiege!

Details Dienstag, 12. September 2023 01:29

Der FC Zirl lässt auch in der fünften Runde der Landesliga West nichts anbrennen und gewinnt gegen Wipptal mit 5:0. Der SV Landeck schießt beim 6:0 gegen den SK Auto Kluckner Rum noch ein Tor mehr. Den dritten Kantersieg schafft der FC Stubai mit 6:1 gegen den SV Luzian Bouvier Zams. Die Top-5 Zirl, Götzens, Haiming, Stubai und Landeck trennen nach Verlustpunkten drei Zähler!

Coach von Zams nach Niederlage in Fulpmes: „Das war heute ein Tag mit X - nämlich nix!“

Martin Radda, SV Luzian Bouvier Zams: „Bereits vor Spielbeginn wussten wir, dass die Aufgabe sehr schwer werden würde, denn Stubai gehört sicher zu den spielstärksten Teams in dieser Liga. Zudem hatten wir mit einigen Ausfällen zu kämpfen, was aber auch keine Entschuldigung sein soll. Zuerst einmal Gratulation an Stubai, sie haben auch in dieser Höhe absolut verdient gewonnen und uns Anschauungsunterricht in Sachen Spielfreude und Bewegung ohne Ball gezeigt. Besonders ärgerlich war aber auch die Tatsache, dass wir das alles einfach zugelassen haben. Jegliche Tugenden wie Laufbereitschaft und Emotionen, spielerische Elemente usw. haben wir bei der Mautstation abgegeben! Vielleicht habe auch ich den einen oder anderen Fehler in der Taktik und Gegneranalyse gemacht, auch darüber wird nachgedacht werden!

Die erste Hälfte haben wir noch halbwegs offen halten können, Stubai ist die Führung in der 33. Minute durch Patrik Drago gelungen. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir fünf Einladungen an Stubai geschickt, die dankend von Patrik Drago, Matthias Mayerhofer, Elias Krössbacher (2) und Elias Weichinger angenommen wurden. Unseren Treffer hat Ugur Depeli beigesteuert. Das war heute ein Tag mit X - nämlich nix!

In diesem Sinne erwarte ich mir beim nächsten Spiel ein anderes Auftreten meines Teams und eine Wiedergutmachung, denn heute war nicht unser wahres Gesicht zu sehen und meine Jungs können viel mehr. Solche Tage gibt es leider, aber man kann auch genug Energie und Kraft für die Zukunft mitnehmen!“

Auch Zirl gelingt Kantersieg gegen Wipptal

Gerhard Gstettner, Obmann FC Zirl: „Der Tabellenführer begann das Spiel in der Karl Group Arena in Zirl gewohnt offensiv. Nachdem einige Chancen vernebelt wurden, gelang unserer Nummer sieben Ömer Köken das verdiente 1:0. Imposant war schon, wie ruhig und sicher der FC Raiffeisen Zirl das Spiel beherrschte. Unser Torwart Edi war "arbeitslos" und alle jungen 1b Spieler kamen zum Einsatz. Jakob Danzl konnte sich nach einem Konter in die Torschützenliste der Kampfmannschaft eintragen. Das 5:0 ist verdient und die nächsten Spiele werden sicherlich schwieriger, wenn wir gegen SV Rum und dann gegen den SV Götzens spielen! Die Treffer heute erzielten Ömer Köken (2), Jasmin Mehmedovic, Marcel Maier und Jakob Danzl!“

Kantersieg Nummer drei von Landeck gegen Rum

Alexander Kregar, Trainer SV Landeck: „Wir sind sehr zufrieden, sind überzeugend in die Saison gestartet. Auch in dieser Höhe war der Sieg gegen Rum verdient. Über neunzig Minuten waren wir die bessere Mannschaft, der Gegner hat uns teilweise das Toreschießen recht einfach gemacht. Unsere Torschützen beim 6:0 waren Fabian Markl, Michael Albert, Adam Matalik (2) und Jakob Maneschg bei einem Eigentor der Gäste.“

Markus Seelaus, Trainer SK Auto Kluckner Rum: „Leider ein rabenschwarzer Tag für uns! Der Gegner war in allen Belangen besser und vor allem williger. Verlieren ist prinzipiell ja okay, aber die Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben, war teilweise eine Arbeitsverweigerung! Ich kann dem SV Landeck nur gratulieren und bin froh, dass sie uns nicht noch höher bestraft haben. Wir werden diese Woche eine klare Steigerung benötigen, um gegen Zirl bestehen zu können!“

