Haiming gewinnt Verfolgerduell gegen Schönwies/Mils – Zirl erobert mit Sieg in Matrei Platz drei

Details Dienstag, 24. Oktober 2023 00:37

In der 11. Runde der Landesliga West konnte Götzens den zweiten Tabellenplatz verteidigen, aber der FC Raiffeisen Zirl blieb mit einem 2:1 beim SV Matrei auf Schlagdistanz. Der SV Haiming gewann bei der FG Schönwies/Mils mit 1:0 und konnte damit punktemäßig mit Schönwies gleichziehen. Beide Teams liegen nun sechs Punkte hinter der Nummer zwei Götzens.

Schwacher Auftritt von Matrei in Halbzeit eins gegen Zirl

Mario Hörtnagl, Trainer SV Matrei: „In Halbzeit eins wurden wir regelrecht vorgeführt. Zirl ließ uns und Ball laufen und hatte zahlreiche hochkarätige Torchancen. Wir haben alle Grundtugenden, die man zum Fußballspielen braucht, in der Kabine gelassen. Mit 0:2 waren wir mehr wie gut bedient 0:4 hätte eher dem Spielverlauf entsprochen. Die Treffer für Zirl haben Lukas Steinbacher und Omer Köken erzielt. In Halbzeit zwei war der Auftritt von uns dann so wie ich es mir vorstelle. Wir waren aggressiv, haben die Zweikämpfe gewonnen und auch gut ins letzte Drittel gespielt. Die Torchancen konnten wir leider nicht bzw. erst zu spät nutzen! Zirl jedoch im Konter immer wieder gefährlich! Es ist nur mehr der Anschlusstreffer in der 89. Minute durch Fabian Knoflach gelungen. Alles in allem ein absolut verdienter Sieg von Zirl. Wenn man nur 45 Minuten Fußball spielt, reicht es gegen so einen Gegner einfach nicht! Gratulation an Zirl!“

Jungpapa schießt Haiming gegen Schönwies/Mils zum Dreier

Andreas Hell, SV Haiming: „Ein hochverdienter Sieg unserer Mannschaft. In Halbzeit eins hatten wir schon zwei Topchancen durch Kolic Sejdo. Einmal durch einen Kopfball und durch einen Freistoß, den der Tormann sensationell aus dem Kreuzeck fischte. In Halbzeit zwei dann eine kuriose Situation in Minute 65, als der Schiri nach einem Stangenschuss und dem Nachschuss von unserer Mannschaft auf Elfmeter und Rot entschied, da der Verteidiger den Ball mit der Hand abwehrte. Dann ging er zum Assistenten raus und der meinte, es war keine Absicht, obwohl der Hauptschiedsrichter die bessere Sicht darauf hatte und nahm alles zurück. Unsere Jungs ließen sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen und machten nach herrlichen Pass von Marcel Herz durch unseren Jungpapa Michael Schennach das 1:0 und gingen als verdiente Sieger vom Platz!“

