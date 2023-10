Haiming kommt mit Sieg gegen Reutte Tabellenspitze näher – Rum holt drei Punkt gegen Zams

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 02:51

In der 12. Runde der Landesliga West haben die Top-2 Niederlagen einstecken müssen! Im Spitzenspiel setzt sich der FC Zirl gegen den FC Stubai mit 3:2 durch, der SV Götzens verliert sensationell das Heimspiel gegen den SV Innsbruck mit 1:3. Damit wurde es für die Nummer zwei Götzens wesentlich enger. Punktgleich nun Zirl und nur mehr drei Punkte dahinter Landeck nach einem 4:2 gegen Thaur. Aber auch der SV Haiming ist wieder auf Schlagdistanz – drei Punkte hinter Götzens nach einem 3:1 gegen Reutte. Auch Schönwies/Mils kann nach dem 4:1 gegen Matrei zu Götzens bis auf drei Punkte aufschließen. Dem SK Auto Kluckner Rum gelingen drei wichtige Punkte am Tabellenende mit einem 3:2 gegen den SV Luzian Bouvier Zams.

Starke Vorstellung von Haiming gegen Reutte

Andreas Hell, SV Haiming: „Ein klarer Sieg unserer Mannschaft obwohl wir in Minute fünf durch einen unberechtigten Elfmeter in Rückstand geraten sind. Stefan Sucur hat Reutte in Führung gebracht. Wir konnten durch Aaron Wallisch in der 11. Minute ausgleichen und in Minute sechzehn durch einen herrlichen Kopfball von Sejdo Kolic in Führung gehen! In der zweiten Halbzeit ein Geduldsspiel von uns und durch die harte Gangart des Gegners mit einer Gelb/Roten und Roten Karte für Nachtreten auf einem am Boden liegenden Spieler von uns, den er am Kopf traf. Es wurde hektisch, wobei der Gegner in neunzig Minuten keine echte Torchance hatte. Wir konnten durch Martin Vuljaj in der 91. Minute dann das 3:1 erzielen!“

Rumer nehmen Geschenke von Zams an und holen Dreier

Martin Radda, Trainer SV Luizian Bouvier Zams: „Wir haben heute Weihnachten etwas vorverlegt und den Rumern in der ersten Halbzeit drei Geschenke angeboten, die sie ohne zu zögern angenommen haben. Manuel Gstrein in Minute drei, Hanno Altindagoglu und Daniel Gschwentner haben getroffen. Wir waren im Kopf nicht bei der Sache. Warum kann ich leider nicht sagen, aber auf jeden Fall haben wir alle Vorsätze vergessen und eine absolut ungenügende Leistung gezeigt. Nach der Pause waren wir etwas besser im Spiel und konnten noch zwei Tore aufholen, aber zu mehr hat es heute nicht gereicht. Rene Mark traf in Minute 66 und Lukas Carrer fünf Minuten später. Ich gratuliere den Rumern zu drei Punkten, denn sie haben unsere Angebote angenommen und somit verdient drei Punkte geholt. Schade für mein Team, denn leider zeigen wir auswärts ein anderes Gesicht als zu Hause. Aber wenn man mehr erreichen will, muss ich auch auf anderen Plätzen mit hundert Prozent auftreten!“

