Abfuhr für Zams in Matrei und Thaur bezwingt Haiming!

Der FC Stubai zieht auch nach der 17. Runde der Landesliga West ganz oben einsam seine Bahn. Mit einem 2:1 gegen den SV Innsbruck beträgt der Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten Götzens (3:0 gegen Rum) bereits zwölf Zähler. Zirl unterliegt zu Hause dem SV Reutte 1:2 und fällt auf Platz drei zurück. Bittere Abfuhr für den SV Luzian Bouvier Zams mit einem 0:6 beim SV Matrei. Der SV Thaur schlägt den SV Haiming knapp mit 2:1.

Coach von Zams: „Einladung für Matrei, Tore zu schießen!“

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Mit dem absolut letzten Aufgebot von dreizehn Spielern sind wir nach Matrei gefahren. Trotzdem war ich absolut davon überzeugt, etwas mitnehmen zu können. Am Ende des Tages haben wir verdient nichts mitgenommen, denn wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht und dem Gegner das Toreschießen sehr leicht gemacht, um nicht zu sagen, wir haben wir sie dazu eingeladen..

Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen und per Konter gingen die Matreier durch Manuel Holzmann mit 1:0 in Führung. Wir hatten die besseren Möglichkeiten, waren aber im Abschluss schlampig oder zu wenig entschlossen. So gingen wir in die Pause und kamen gut in die zweite Halbzeit. Wir waren spielbestimmend und hätten dabei durchaus den Ausgleich erzielen können. Als wir das Spiel komplett im Griff hatten, erzielten die Matreier aus einem Konter das 2:0 und danach ging bei uns gar nichts mehr. Was danach passierte, ist nicht unser wahres Gesicht und eigentlich unerklärlich, aber solche Tage gibt es leider. Unkonzentriert, leichtsinnig und sehr schlampig, so kam Matrei noch zu vier weiteren Toren durch Fabian Eller, Fabian Knoflach, Leonardo Unterwurzacher und Manuel Holzmann. Den zweiten Treffer hat Christian Hörtnagl für die Hausherren erzielt. Egal, Mund abputzen, aufstehen und weiter hart arbeiten!“

Haiming unterliegt in Thaur

Andreas Hell, SV Haiming: „Es dauerte bis zur 20. Minute bis wir richtig ins Spiel kamen. Da stand es nach aber schon 1:0 für Thaur durch einen Treffer von Matteo Wöber in der 16. Minute. In Halbzeit eins war es generell kein gutes Spiel. In Halbzeit zwei war es ein Spiel auf ein Tor, da kam Thaur nicht mehr aus der eigenen Hälfte und wir machten den verdienten Ausgleich durch Clemens Eisenbeutel in der 73. Minute. Wir hatten dann einige gute Möglichkeiten auf das 2:1, die wir nicht nutzen konnten und so konnte der Gegner nach einem nicht gegebenen Foul an Gufler das 2:1 in der 89. Minute durch Armin Unterberger machen. Trotz Niederlage ein großes Lob an unsere jungen Spieler der KM2, von denen einige das erste Mal dabei waren. Stellvertretend ist der erst 15-jährige Marian Nagele zu nennen, der seinen ersten Einsatz in der Landesliga hatte!“

