SV Götzens triumphiert mit 3:0 gegen SK Rum!

Am späten Samstagnachmittag lieferten sich SV Götzens und SK Auto Kluckner Rum ein einseitiges Match, das mit einem klaren 3:0 Heimsieg für Götzens endete. Die Partie war geprägt von zahlreichen Chancen und einer deutlichen Dominanz der Heimmannschaft, die bereits zur Halbzeit mit 2:0 führte. Die Tore für Götzens erzielten Thomas Bergmann und Manuel Weichselbraun, wobei Bergmann gleich zweimal erfolgreich war.

Ein fulminanter Start

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo, als SV Götzens bereits in der 2. Minute die erste Topchance des Spiels hatte, die vom Torwart von Rum zur Ecke pariert wurde. Götzens zeigte sich von Beginn an aggressiv und zielstrebig, was sich in der 10. Minute auszahlte. Thomas Bergmann nutzte eine klasse gehaltene Chance im Nachschuss und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später sorgte ein umstrittener Elfmeter für Götzens für Aufregung, doch es war Manuel Weichselbraun, der in der 17. Minute das 2:0 erzielte, indem er den Elfmeter sicher verwandelte.

Zweite Halbzeit: Götzens setzt den Schlusspunkt

Vor der Halbzeitpause drängte SK Rum auf den Anschlusstreffer und hatte gleich mehrere gute Chancen, darunter eine doppelte Topchance in der 45. Minute, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Götzens verteidigte geschickt und setzte auf Konter, was in der 56. Minute zum Erfolg führte. Thomas Bergmann erzielte sein zweites Tor des Tages und erhöhte auf 3:0 für Götzens. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen beider Teams, den Spielstand zu verändern, wobei besonders Götzens mit einem Lattenschuss in der 86. Minute und weiteren Chancen hervorstach. Rum hatte ebenfalls Möglichkeiten, den Ehrentreffer zu erzielen, scheiterte jedoch mehrfach am Torwart oder zielte knapp am Tor vorbei.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:0 Sieg für SV Götzens, das sich durch effektive Chancenverwertung und eine starke Defensive auszeichnete. SK Auto Kluckner Rum hingegen wird aus diesem Spiel lernen müssen und sich auf die nächsten Begegnungen vorbereiten, um zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Landesliga West: SV Götzens : SK Rum - 3:0 (2:0)

56 Thomas Bergmann 3:0

17 Manuel Weichselbraun 2:0

10 Thomas Bergmann 1:0

