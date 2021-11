Torschützenwertung Regionalliga Tirol Herbst 2021

Details Freitag, 19. November 2021 04:00

Da haben sich wohl beide Kicker die Goleadorkrone in der Regionalliga Tirol im Herbst 2021 verdient. Can Alak von Telfs hat siebzehn Tore geschossen, Rio Nitta von Wacker Innsbruck II sechzehn Treffer. In der Effektivitätswertung ist allerdings Rio Nitta hauchdünn voran und so ergibt das in Summe Platz eins für Can Alak und Rio Nitta. Auf Platz drei der Gesamtwertung Bojan Margic von Wörgl mit elf Treffern, genau so viele wie die Nummer vier Paolino Bertaccini von Wacker II, die damit zwei Spieler unter die Top-4 bringen. Sehr effektiv auch Dominik Stroh-Engel von Kufstein, der auf Platz drei in der Wertung Tore pro Einsatzzeit landet. Zweiundzwanzig Spieler haben mindestens sechs Tore erzielt und sind damit in der Wertung berücksichtigt worden.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Can Alak Telfs 17 1481 0,69 1 2 1,5 1 Rio Nitta Wacker II 16 1361 0,71 2 1 1,5 3 Bojan Margic Wörgl 11 955 0,69 5 2 3,5 4 Paolino Bertaccini Wacker II 11 1070 0,62 5 5 5 5 Dominik Stroh-Engel Kufstein 14 1589 0,53 3 8 5,5 5 Rene Prantl Imst 13 1440 0,54 4 7 5,5 7 Justin Forst Tirol Amateure 9 848 0,64 8 4 6 8 Julius Perstaller Telfs 9 880 0,61 8 6 7 9 Andreas Wörndl Kitzbühel 10 1400 0,43 7 10 8,5 9 Philipp Thurnbichler Reichenau 9 1111 0,49 8 9 8,5 11 Stephan Kuen Fügen 8 1346 0,36 11 12 11,5 12 Mario Kleinlercher Reichenau 8 1478 0,32 11 15 13 12 Boris Juric Tirol Amateure 6 924 0,39 15 11 13 14 Sebastian Slak Wörgl 6 1097 0,33 15 13 14 14 Marvin Kranebitter Telfs 6 1097 0,33 15 13 14 16 Yigit Baydar Hall 7 1391 0,30 13 16 14,5 17 Daniel Wurnig Kufstein 6 1309 0,28 15 17 16 17 Marvin Schöpf Wörgl 6 1265 0,28 15 17 16 19 Johannes Kinzner Schwaz 7 1605 0,26 13 21 17 19 Sinan Bicer Wörgl 6 1345 0,27 15 19 17 19 Michael Knoflach Schwaz 6 1329 0,27 15 19 17 22 Florian Binder Hall 6 1467 0,25 15 22 18,5

Regeln: qualifiziert für die Goleador Wertung von ligaportal.at Tirol sind alle Spieler, die mindestens sechs Treffer im Herbst 2021 erzielt haben. Die Gesamtwertung ist die Platzziffer aus der Wertung der erzielten Tore generell und der Wertung aus den erzielten Toren pro Stunde Spielzeit (Tore/h).

