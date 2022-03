Coach der WSG Tirol Amateure: „Wir wollen uns vom Abstiegs- bzw. Relegationsplatz fern halten!“

Details Dienstag, 01. März 2022 00:07

In knapp zwei Wochen – am 13. März 2022 – bestreiten die WSG Tirol Amateure das erste Pflichtspiel 2022 in der Regionalliga Tirol zuhause gegen den FC Eurotours Kitzbühel. Kitzbühel fightet noch um einen Platz im Regionalliga West Play-Off, für die WSG Tirol Amateure gilt es vor allem Punkte und Erfahrungen im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln. Eines steht schon fest – die WSG Tirol Tirol Amateure werden im unteren Play-Off der Regionalliga Tirol nach Punkteteilung gegen den Abstieg kämpfen. Um fix den Klassenerhalt zu sichern muss man zwei Teams hinter sich lassen. Es wird wohl so sein, dass Hall, Fügen, die WSG Tirol Amateure und der SV Innsbruck um diese beiden sicheren Tickets für die Regionalliga Tirol 22/23 fighten werden. Der Tabellenletzte des unteren Play-Off der Regionalliga Tirol steigt ab, die Mannschaft am vorletzten Platz spielt eine Relegation gegen den Tabellenzweiten der Tirol Liga um den Klassenerhalt.

Stand der Vorbereitung?

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „Wir haben am 10. Jänner 2022 die Vorbereitung auf die Meisterschaftsfortsetzung gestartet. Viermal in der Woche wird ein Training abgehalten, dazu kommt eine Testpartie. Das letzte Meisterschaftsspiel gab es ja am 6. November 2021 – eine 1:4 Niederlage gegen Kufstein. Wir haben durch den neuen Kunstrasenplatz hervorragende Bedingungen, konnten fast jede Trainingseinheit mit Ball bestreiten. Die Jungs ziehen voll mit, wir arbeiten sehr hart und natürlich auch sehr intensiv im athletischen Bereich.“

Kaderänderungen?

Martin Rinker: „Im Kader gab es nicht viele Veränderungen. Eduart-Viorel Gaina ist zum SV Innsbruck gewechselt und Benjamin Weidhofer zum SV Hall. Rudolf Holzknecht ist von der Union Innsbruck West zu uns gewechselt und Ben Joshua Stolz ist vom FC Schaffhausen gekommen.“

Testspielergebnisse?

Gegen Volders Volders 8:2 (HZ 4:2)

Gegen Schwaz 3:3 (HZ 3:0)

Gegen Reichenau 3:0 und gegen Mils 0:4 (S) (je 45 min.)

Gegen die Union Innsbruck West 6:3 (HZ 5:1)

Gegen Kematen 3:3 (HZ 2:1)

Ausblick?

Martin Rinker: „Der Saisonstart erfolgt für meine Mannschaft am 13.3.2022 um 11 Uhr zuhause gegen Kitzbühel. Dann gibt es noch drei weitere Partien zum Abschluss des Grunddurchganges gegen Fügen (A), Hall (H) und Wacker Innsbruck II (A). Dann werden bekannterweise die Punkte halbiert und es geht im Play-Off weiter. Unser Ziel ist es zunächst im Grunddurchgang noch so viele Punkte wie möglich zu ergattern und Erfahrungen zu sammeln. Diese wollen wir dann im extrem wichtigen Playoff-Modus anwenden, um einen entsprechenden Tabellenplatz zu erreichen. Das Ziel ist natürlich uns vor dem Abstiegsplatz bzw. der Relegation fern zu halten und sofort den Klassenerhalt zu sichern. Ein weiteres Ziel ist den nächsten jungen Kicker im Profibereich unterzubringen!“