Reinhard Hofer mit einem Rückblick und einem Ausblick für den SV Wörgl

Details Sonntag, 11. Dezember 2022 20:55

Im Interview mit dem sportlichen Leiter des SV Wörgl, Reinhard Hofer, fällt zweimal das Wort Wahnsinn. Zunächst puncto Vergabe der Fußball WM an Katar, dann abermals puncto Rückkehr zur Regionalliga West „alt“. Der SV Wörgl selbst ist mitten in einer Umstrukturierungsphase, der Herbst verlief in der Regionalliga Tirol mit einer sehr jungen Mannschaft erwartungsgemäß durchwachsen. Für Reinhard Hofer ist aber das Ziel – Tabellenplatz vier bis sieben – noch absolut erreichbar. Vier Runden vor dem Ende des Grunddurchganges liegt Wörgl auf Tabellenplatz neun. Auf einen Platz im oberen Play-Off der Regionalliga Tirol fehlen sieben Punkte.

Rückblick auf den Herbst 2022?

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Der Rückzug des Langzeittrainers Denis Husic (2009 Co-Trainer, ab Winter 2010 Cheftrainer), sowie die vielen Abgänge im Sommer 2022, haben uns veranlasst, den Kader umfangreich zu verändern. In unserem einundzwanzig Spieler umfassenden Kader befinden sich jetzt neun Spieler des Jahrganges 2000 und jünger. Unser gestecktes Ziel - ein Platz zwischen vier und sieben - kann noch erreicht werden.“

Höhepunkte im Herbst 2022?

Reinhard Hofer: „Gute bis sehr gute Spiele, Reichenau (A 2:0), Hall (A 3:0), Telfs (H 2:0) Imst (H 2:1), Kitzbühel (H 1:0), Kufstein (H 3:2), wobei der Heimsieg gegen den Tabellenführer FC Kufstein überragte.“

Tiefpunkte im Herbst 2022?

Reinhard Hofer: „Schwache bis ganz schwache Spiele, Silz/Mötz (A 1:5 A, H 1:7) , Schwaz (A 0:4) , Wattens 1b (A 0:7) und Telfs (A 0:10).“

Wintervorbereitung?

Reinhard Hofer: „Im Moment befinden wir uns in der Übergangsperiode, die bis zum Beginn der Vorbereitungsperiode (Mitte Jänner) unter der Anleitung des verbleibenden Cheftrainers Demir Yasar und seinen beiden Assistenten Kilic Cihan (neu) und dem bewährten TT Thomas Ortner, stattfindet.“

Ausblick auf und Ziele im Frühjahr 2023?

Reinhard Hofer: „Die vier noch ausstehenden Spiele im Grunddurchgang der RL-Tirol (Schwaz H, Imst A, Kundl A, Kitzbühel A) voll motiviert und gut vorbereitet zu absolvieren und möglichst gut abzuschneiden. Nach Beendigung des Grunddurchganges und der sich daraus ergebenden Einteilung der beiden Play-off Gruppen (OPO, UPO) erfolgt eine dementsprechende Neuausrichtung bezüglich Ziele in der laufenden Meisterschaft.“

Favorit Meister des Grunddurchganges?

Reinhard Hofer: „Silz/Mötz ist mit einem Spiel in Verzug, sollten sie den Nachtrag gewinnen, dann hat die Kraft-Truppe die besten Karten, ansonsten wird es enorm spannend.

Fußball-WM in Katar?

Reinhard Hofer: „Die Vergabe an Katar ein Wahnsinn! Sportlich: Die Mannschaften präsentieren sich bestens, die Spitze scheint „breiter“ zu werden. Weltmeister wird Argentinien.“

Persönliche Anliegen?

Reinhard Hofer: „Den Modus Regionalliga – wie es aktuell läuft - endlich längerfristig beizubehalten. Wir hatten in den vergangenen fünf Jahrzehnten des öfteren die RL-West, Alpenliga (Tirol-Salzburg), wieder RL-West, dann RL-Tirol mit Aufstiegsspielen (Salzburg-Vorarlberg-Tirol), dann wieder RL-West, jetzt RL-Tirol mit RL-West im Frühjahr. Jetzt kommt wieder (!!!!!) RL-West. Fortsetzung folgt – ein Wahnsinn!“