Kundl gegen Hall bzw. Wörgl gegen Kitzbühel in der Spielanalyse

Details Montag, 22. Mai 2023 00:36

Im unteren Play-off der Regionalliga Tirol konnte sich der SC Holz Pfeifer Kundl im direkten Duell mit dem SV Hall eine sehr gute Ausgangsposition verschaffen, der Abstiegsrelegation gegen die Nummer sechs der Tirol Liga zu entgehen. Das 1:1 lässt Kundl drei Punkte Puffer auf Hall. Kundl spielt am 2. Juni zu Hause gegen Wörgl, Hall empfängt am 10. Juni Kitzbühel. In der letzten Runde am 17. Juni 2023 empfängt Wörgl Hall und Kundl spielt bei den WSG Tirol Amateuren. Kitzbühel gewinnt in Wörgl 2:1 – beide können für die Regionalliga Tirol 2023/24 planen, ebenso die WSG Tirol Amateure, die am vorletzten Maiwochenende spielfrei waren.

Ein "Big Point" von Kundl gegen die Haller Löwen

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Die rund 400 Zuschauer im Kundler Achenstadion sahen ein turbulentes Abstiegsduell. Die Löwen starteten wesentlich besser ins Spiel und gingen nach einem fürchterlichen Patzer in Kundls Hintermannschaft durch Engin Aysel in Führung. Kundl wurde danach allerdings stärker und der Ausgleich durch Isik Esen nach 41 Minuten war durchaus verdient. Nach dem Wechsel wurde das Spiel intensiv und auch turbulent. Beide Teams hatten Chancen auf den Siegtreffer, letztendlich blieb es allerdings beim leistungsgerechten Unentschieden!“

Thomas Gufler, Trainer SV Hall: „Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet, in den ersten dreißig Minuten waren wir ganz klar die bessere Elf. Kundl hat nur versucht, einen Punkt zu retten. Verdient sind wir in Führung gegangen – in der 25. Minute traf Engin Aysel. Dann eine bittere Aktion an der Mittellinie – zwei Spieler meiner Mannschaft sind mit dem Köpfen kollidiert. Wir waren geschockt, fünfzehn Minuten nicht ganz bei der Sache. Ein Chip über die Verteidiger und das 1:1 von Kundl in der 41. Minute. In Hälfte zwei lief es wieder besser, insgesamt drei Lattenschüsse für meine Mannschaft. Aber auch Kundl hatte eine Großchance per Kopf durch Marcel Klingler. Ein unglückliches Remis! Schade, dass sich kein Dreier ausgegangen ist. Die Chancen waren vorhanden!“

Kitzbühel übernimmt nach Sieg in Wörgl Tabellenführung

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Die Gäste konnten vor allem in der ersten Halbzeit überzeugen und gingen verdient mit einer 1:0-Führung in die Kabine. Im zweiten Abschnitt wurde das Spiel dann für die Hausherren besser. Der Anschlusstreffer durch Dino Bevab war die logische Folge. Jetzt wurde der Druck für Kitzbühel immer stärker, allerdings konnten Baydar und Co. den Ausgleich nicht mehr erzielen. Am Ende hätten wir uns aufgrund der zweiten Halbzeit doch einen Punkt verdient!“

Spielanalyse des Eurotours FC Kitzbühel: „Das war ein historischer Sieg“, meinte Kitzbühel-Coach Bernhard Prokopetz nach dem 2:1-Auswärtserfolg gegen Wörgl überglücklich. Grund dafür war nicht nur die großartige kämpferische Leistung der gesamten Mannschaft, die auch spielerisch überzeugte, sondern vor allem das Auftreten der jungen Gelbgrünen. So standen mit Maxi Hager und Leo Ritter gleich zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs erstmals in der Startelf, nach einer Stunde feierte der blutjunge Marcel Holaus sein Regionalliga-Debüt und schließlich kam dann auch noch Michi Ortner. Kitzbühel ging durch einen sehenswerten Treffer von Dominik Prantner (30’) in Führung, die Felipe Vales in der 49. Spielminute auf 2:0 ausbauen konnte. Nach dem Anschlusstreffer der Hausherren in der 62. Minute wurde die Partie dann noch einmal spannend. Kitzbühel verteidigte aber geschickt und konnte sich nach 95 anstrengenden Minuten über drei hochverdiente Punkte freuen. Pauschallob an das ganze Team! (Quelle: FC Eurotours Kitzbühel facebook)

