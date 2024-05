Traineranalysen: Kitzbühel verteidigt mit Sieg gegen St. Johann Tabellenführung – Fügen mit Blitzstart gegen Ebbs

Details Samstag, 18. Mai 2024 00:23

Am Freitag vor dem Pfingstwochenende 2024 wurde die fünfte Runde des oberen Play-off der Regionalliga Tirol gespielt. Der Kampf um den Titel spitzt sich immer mehr auf ein Duell zwischen dem FC Eurotours Kitzbühel und den WSG Tirol Juniors zu. Im Play-off haben die Juniors bislang dreizehn Punkte gemacht, Kitzbühel zwölf. Kitzbühel führt aber nach dem 2:0 gegen den SK St. Johann gesamt mit einem Punkt Vorsprung auf die WSG Tirol Juniors, die auswärts Volders keine Chance ließen. 6:2 gewinnen die Juniors und haben damit ganz klar ihren Anspruch auf den Titel neuerlich untermauert. Der SV Fügen schafft mit einem 4:1 gegen den SK Freisinger Ebbs den Anschluss an das Feld und liegt nun zwei Punkte hinter Ebbs und Volders. Am 26. Mai 2024 um 10:30 Uhr das sicherlich richtungsweisende Match zwischen St. Johann und Kitzbühel, also faktisch das Rückspiel der heutigen Partie.

Coach von Kitzbühel: „Wir haben den Sack gegen St. Johann nicht zugemacht – das hätte sich rächen können!“

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „In der ersten Halbzeit eine ziemlich ausgeglichene Partie. St. Johann hat sehr gut verteidigt und wir waren vor dem Tor der Gäste nicht wirklich zwingend. Eine Großchance gab es allerdings für meine Mannschaft in der 30. Minute, aber der Goalie der Gäste hat ausgezeichnet reagiert. In der zweiten Halbzeit war Kitzbühel schon spielbestimmend. In der 51. Minute die Führung durch Kevin D'Almeida Kouevi und in Folge konnten wir leider den Sack nicht zumachen. Drei bis vier gute Möglichkeiten, aber keine Treffer. Das hätte sich rächen können! Nach einem Gestocher in der 87. Minute das 2:0 durch Andreas Wörndl. In Summe aber sicherlich ein hochverdienter Sieg für meine Elf!“

Blitzstart von Fügen gegen Ebbs

Armin Knab, Co-Trainer SV Fügen: „Wir sind relativ rasch mit 2:0 in Führung gegangen. Ein Doppelpack von Lukas Fuchs in der 2. und 10. Minute hat uns in die Karten gespielt. In der ersten Halbzeit haben wir doch das Spiel dominiert. Auch sehr wichtig das 3:0 durch Matteo Steiner kurz vor der Pause. In der zweiten Hälfte haben wir die Anfangsphase ein bisschen verschlafen. Prompt auch das 1:3 der Gäste durch Julius Loferer. Dann haben wir die Partie aber wieder besser unter Kontrolle bekommen. Ebbs mit toller Moral hat bis zum Schlusspfiff alles probiert heranzukommen. In der 80. Minute aber dann das 4:1 durch Stefan Hussl und noch ein- bis zwei Chancen auf weitere Tore. Ein verdienter 4:1-Sieg natürlich, wobei uns der gute Start in das Spiel natürlich geholfen hat!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.