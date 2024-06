WSG Tirol Juniors: Do or die im Saisonfinale!

Details Donnerstag, 06. Juni 2024 23:30

Hochdramatisches Finish im oberen Play-off der Regionalliga Tirol. Ein echtes Fotofinish wird es in den letzten beiden Runden um Titel und Aufstieg zwischen den WSG Tirol Juniors und dem FC Eurotours Kitzbühel geben. Besondere Brisanz ist auch dem Umstand geschuldet, dass in der letzten Runde am 15. Juni 2024 um 15:30 Uhr Kitzbühel und die WSG Tirol Juniors sich direkt gegenüberstehen. Kitzbühel hat Heimvorteil, die WSG Tirol Juniors unberechenbar. In einer Presseaussendung hat WSG Tirol die Situation zwei Runden vor Schluss analysiert.

WSG Tirol zum Saisonfinale der Juniors!

Die Mannschaft von Juniors-Cheftrainer Manuel Ludwiger lacht zwei Runden vor Ende der tt.com Regionalliga Tirol-Saison 2023/24 punktgleich mit dem FC Eurotours Kitzbühel von der Tabellenspitze. Die Ausgangslage verspricht ein wahres Fotofinish.

Nach dem erfolgreichen 6:0-Heimspielabschluss gegen den SK Freisinger Ebbs stehen für die WSG Tirol Juniors zwei alles entscheidende Auswärtsspiele im Leukental am Programm. Im ersten Teil kommt es zum Duell mit dem SK St. Johann, ehe eine Woche später der Saisonabschluss bei Verfolger Kitzbühel wartet. Dabei ist die Titelfrage so spannend wie lange nicht mehr. Die Zweitvertretung des Tiroler Bundesligisten, die aufgrund der Punkteteilung einen 'Stern' hat und damit bei Punktgleichheit vorgereiht wird, steht derzeit mit 38 Punkten auf Platz 1. Ebenfalls 38 Punkte hat die Schneeberger-Elf aus der Gamsstadt vorzuweisen, die in Runde 31 beim SK Freisinger Ebbs gastiert. "Die Jungs haben sich über die ganze Saison diese Ausgangslage erarbeitet. Wir haben alles in der eigenen Hand und es ist eine extreme Vorfreude auf die zwei Spiele spürbar. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo sich meine Mannschaft für eine Saison, in der viel umstrukturiert und zum Positiven umgewandelt wurde, belohnen kann", bringt Juniors-Cheftrainer Manuel Ludwiger den Status quo vor dem Leukental-Doppel auf den Punkt.



Mit breiter Brust und der Leichtigkeit des Seins zum Aufsteiger



Seit der Punkteteilung nach der 22. Runde weisen die Mannen von Manuel Ludwiger eine bestechende Form auf. In acht Spielen im oberen Playoff der tt.com Regionalliga Tirol fuhren die Wattener sechs Siege sowie ein Unentschieden ein. Lediglich im Heimderby gegen Volders gab es nichts Zählbares zu holen. Darüber hinaus avancierten die Grün-Weißen zu absoluten Torgaranten. Im Schnitt trafen Renato Babic & Co. viermal (!) pro Spieltag – rekordverdächtig. Zuletzt setzte es mit dem späten 3:2-Auswärtssieg in Fügen sowie dem 6:0-Heimsieg gegen Ebbs zwei wichtige Siege, die laut Ludwiger auch innerhalb der Mannschaft nochmals für Aufschwung sorgten: "Die letzten Ergebnisse haben einen enormen Pusher gegeben. Vor allem der unglaublich späte Sieg in Fügen hat Emotionen ausgelöst, die man nur im Fußball bekommt. Andererseits auch der dominante Kantersieg gegen Ebbs. Es waren zwar zwei unterschiedliche Siege, aber beide haben enorme Euphorie für die letzten zwei Aufgaben entfacht." Bei idealem Verlauf könnte der diesjährige Meister der tt.com Regionalliga Tirol bereits am Samstag Abend die Farben Grün-Weiß tragen.

SK St. Johann – WSG Tirol Juniors

8. Juni 2024 | 17:00 Uhr, Koasastadion, St. Johann

FC Eurotours Kitzbühel – WSG Tirol Juniors

15. Juni 2024 | 15:30 Uhr, Sportstadion Kitzbühel Langau

