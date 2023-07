Regionalliga Tirol 2023/2024: Expertentipp Runde 1

Und schon steht die 1. Runde in der Regionalliga Tirol vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Durch den kommenden Spieltag tippt sich unser Ligaportal Liga-Experte. Hier seine Voraussagen bzw. Eingebungen:

Fr, 28.07.2023, 18:00 Uhr

"Das Duell der beiden Aufsteiger aus der Tirol Liga. Der Innsbrucker AC wurde am Ende Meister, Völs war aber auch am Titel dran. Am Ende hat es nicht ganz gereicht. Beim Regionalliga-Auftakt spricht sehr viel für ein Remis."