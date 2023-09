Regionalliga Tirol 2023/2024: "betway" Expertentipp Runde 7

Und schon steht die 7. Runde in der Regionalliga Tirol vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Manuel Ludwiger, der Nachwuchsleiter der WSG Tirol, hat die kommende Runde analysiert.

"St. Johann zwar mit einer Englischen Woche aufgrund des Nachtragsspiels gegen Ebbs. Dennoch werden sie das schwierige Auswärtsspiel in Kundl knapp gewinnen!"

Fr, 01.09.2023, 19:30 Uhr

"Kitzbühel ist momentan sehr gut in Form und hat starke Einzelspieler in ihren Reihen. Sie holen sich einen knappen Sieg am Telfer Emat."