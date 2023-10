Regionalliga Tirol 2023/2024: "betway" Expertentipp Runde 14

Und schon steht die 14. Runde in der Regionalliga Tirol vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Durch den kommenden Spieltag tippt sich unser Ligaportal Liga-Experte. Hier seine Voraussagen bzw. Eingebungen:

"Der SC Wörgl ist nach der klaren Niederlage bei den WSG Tirol Juniors in einer schwierigen Sutuation. Der Innsbrucker AC ist aktuell etwas stärker einzuschätzen."

"Die Juniors kommen immer besser in Schwung, Volders hat sich als Spitzenteam etabliert. Es riecht nach einem Remis."

So, 15.10.2023, 10:30 Uhr

"Im Schlager der Runde ist mit einem Duell auf Augenhöhe zu rechnen. St. Johann könnte in Kitzbühel überraschen."

So, 15.10.2023, 10:30 Uhr

"Kundl wird alles versuchen um in Kematen zu punkten, aber die Heimelf ist aktuell sicherlich stärker einzuschätzen."

So, 15.10.2023, 11:00 Uhr

So, 15.10.2023, 16:00 Uhr

"Fügen hat in der Nachtragspartie am 11. Oktober 2023 gegen Telfs aufgezeigt und 7:2 gewonnen. Damit hat Fügen den Anschluss an das obere Play-off wieder vor Augen, beim Tabellenführer ist ein Punkt möglich."