Regionalliga Tirol - OPO 2023/2024: "Betway" Expertentipp Runde 31

Details Donnerstag, 06. Juni 2024 02:00

Und schon steht die 31. Runde in der Regionalliga Tirol - OPO vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Der erste Tipp plus Analyse kommt vom Trainer des FC Eurotours Kitzbühel, Paul Schneeberger. Der zweit Tipp plus ANalyse vom ligaportal.at Ligaexperten Alois Neumayr.

Sa, 08.06.2024, 16:00 Uhr SK Freisinger Ebbs - FC Kitzbühel Expertentipp: -:- "Ebbs wird im letzten Heimspiel noch einmal die bärenstarke Saison bestätigen wollen und uns alles abverlangen. Wir wollen das „Finale dahoam“ gegen Wattens. Ein spannendes Spiel ist also garantiert! (kein Tipp) . Alois Neumayr: 1:3 Vorletzte Runde der Regionalliga Tirol oberes Play-off und spannender kann es zwischen die Juniors aus Wattens und dem FC Kitzbühel nicht zugehen. Es scheint so als würde es bis zum letzten Spieltag spannend bleiben. Kitzbühel holt in Ebbs drei Punkte." Zum Live-Ticker

Sa, 08.06.2024, 17:00 Uhr SK St. Johann - WSG Tirol Juniors Expertentipp: 1:2 "Wattens – der Topfavorit auf den Titel – wird in St. Johann seinen Lauf fortsetzen. Die Heimischen wollen sicherlich Revanche für die hohe Niederlage im ersten Play-Off -Spiel. Es wird ein enges Match. Alois Neumayr: 2:2 St..Johann daheim stark und sie könnten sogar Wattens das Leben schwer machen, dennoch eine harte Partie gegen die aufblühenden Wattner." Zum Live-Ticker

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.