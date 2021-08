Wacker Innsbruck II luchst auch Kitzbühel einen Punkt ab

Details Samstag, 14. August 2021 22:06

Leider können in Runde vier der Regionalliga Tirol nur vier Partien gespielt werden – Corona beginnt wieder damit das Spielprogramm zu stören. Schwaz schlägt Telfs im Schlager mit 1:0, Hall gewinnt klar 4:0 gegen Fügen und der FC Wacker Innsbruck II zeigt wieder ordentlich auf. Ein 2:2 gegen den FC Eurotours Kitzbühel nach einer 2:0 Führung nach vierzehn Minuten. Am Sonntag, dem 15.8.21, steigt um 10:30 Uhr der zweite große Schlager der Runde – Reichenau empfängt die Kicker von Kufstein.

Schnelle 2:0 Führung für Wacker II

An die 200 Zuschauer sehen eine ausgezeichnete Regionalligapartie im Innstadion in Hatting. Wacker Innsbruck II erwischt einen nahezu perfekten Start und führt nach einer Viertelstunde mit 2:0. Dem ersten Treffer geht ein starker Pass über die Mauer voraus, Rio Nitta trifft zum 1:0 für die Heimelf. Der zweite Treffer höchst ungewöhnlich. Der Assist kommt vom Goalie von Wacker II Lukas Wedl, der mit einem weiten Abschlag Rio Nitta perfekt einsetzt und in Minute vierzehn steht es 2:0 für Wacker II. Doch eine Überraschung, allerdings haben ja schon einige Mannschaften am grünen Rasen erlebt, wie stark sich Wacker II mit seinen jungen Kickern präsentiert. Aber Kitzbühel ist sicherlich ein heißer Titelkandidat und in den folgenden Minuten wird das auch eindrucksvoll demonstriert.

Ein Doppelschlag von Andreas Wörndl in der 24. und 26. Minute folgt und es steht 2:2. Nun erwartet man für Hälfte zwei natürlich Powerfußball der Gäste und dieser ist auch zu sehen. Aber Wacker II stemmt sich mit viel Kampfkraft und auch geschickt gegen eine Niederlage. Ganz hinten mit dabei Goalie Lukas Wedl, der sicherlich auch einen sehr großen Anteil hat, dass Wacker II wieder punkten kann. Kitzbühel muss sich mit einem Punkt begnügen und nach vier Runden fehlen vier Punkte auf Leader Telfs, der allerdings auch in Schwaz die erste Niederlage einstecken musste.

Beste Spieler Wacker Innsbruck II: Lukas Wedl (Tor), Daniel Spinn (6er)

Masaki Morass, Trainer FC Wacker Innsbruck II: „Meine Mannschaft hat heute gegen einen Titelfavoriten wirklich sehr gut gespielt. Natürlich ist Kitzbühel immer stärker geworden, aber meine Spieler haben mit aller Kraft dagegen gehalten. Kitzbühel kam dem Dreier nahe, wir haben doch manchmal erst im letzten Moment klären können. Unser Goalie mit einer Superpartie, aber die ganze Mannschaft hat sich diesen Punkt erkämpft und auch verdient!“

