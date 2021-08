Schwaz findet gegen Tabellenführer Telfs wieder auf die Siegerstraße

Details Freitag, 13. August 2021 23:31

Stunde der Wahrheit für einen der heißen Titelfavoriten der Regionalliga Tirol. Der SC Eglo Schwaz traf in der vierten Runde auf den sensationellen Tabellenführer SV Telfs und hielt dem Druck stand. Mit einem 1:0 Erfolg könnte Schwaz den Wendepunkt nach dem sehr verhaltenen Start in die Meisterschaft gesetzt haben. Leider haben die steigenden Corona-Infektionszahlen schon wieder Auswirkungen auf die Spielpläne. SV Innsbruck gegen Tirol Amateure und der große Schlager der Runde Wörgl gegen Imst mussten abgesagt werden.

Treffer von Pascal Burger entscheidet die Partie!

Ein sehr starker Beginn von Schwaz in die Partie. In den ersten Minuten versucht Schwaz den Ton anzugeben und das gelingt auch. Einige Möglichkeiten zur Führung und in der 19. Minute glückt diese auch. Ein flacher Schuss ins lange Eck von Pascal Burger lässt die Fans und Spieler des SC Schwaz jubeln. Aber der aktuelle Tabellenführer der Liga Telfs hält dagegen – Lukas Wackerle im Kasten von Schwaz kann sich bei einer Aktion von Telfs auszeichnen und verhindert den Ausgleich. Mit 1:0 für Schwaz geht es in die Halbzeitpause.

Schwaz hat auch zu Beginn der zweiten Hälfte gute Momente und hat über die neunzig Minuten das Spiel recht klar unter Kontrolle. Trotzdem zeigt Telfs, dass man nicht zufällig an der Spitze der Tabelle steht. Pech hat Schwaz mit einem Stangenschuss in der 80. Minute durch Josef Troger. Can Alak mit einem tollen Freistoß und Marvin Kranebitter hatten die beiden besten Chancen für die Gäste. Ein knapper Erfolg von Schwaz am Ende, der sicherlich extrem wichtig für die Moral des Teams nach dem Stotterstart in die Meisterschaft ist.

Beste Spieler SC Eglo Schwaz: Josef Troger, Maximilian Wurm, Elija Dornauer, Sandro Neurauter, Lukas Wackerle

Akif Güclü, Trainer SC Eglo Schwaz: „Sechs bis sieben Chancen für uns und ein in Summe durchaus dominanter Auftritt gegen den Tabellenführer. Wir haben alles umgesetzt was wir uns vorgenommen haben, mental war dieser Erfolg extrem wichtig. Nachdem wir ja schon zuletzt sehr gut gespielt haben, haben wir uns heute belohnt.“

