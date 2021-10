Kitzbühel wahrt mit Kantersieg beim SV Innsbruck Chance auf das Play-Off

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 12:07

Vorletzte Runde 2021 im Grunddurchgang der Regionalliga Tirol und für den FC Eurotours Kitzbühel war ein Dreier beim SV Innsbruck faktisch Pflicht, um die Play-Off Qualifikation nicht aus den Augen zu verlieren. Mit einem deutlichen 7:0 Erfolg bleibt Kitzbühel in der Spur, spielt am 2. November den Nachtrag zuhause gegen Fügen und am 7. November gibt es den Schlager gegen Wörgl. Dann folgt die Winterpause und in den letzten vier Runden des Grunddurchganges trifft Kitzbühel im März 2022 auf die Tirol Amateure (A), Hall (A), Reichenau (H) und Schwaz (A). Es ist also gut möglich, dass die Entscheidung, ob man im Play-Off der Regionalliga West dabei ist, erst im letzten Spiel in Schwaz fällt.

Alois Neumayr analysiert SV Innsbruck gegen Kitzbühel

Runde 17 der Regionalliga Tirol und für beide Teams auch das vorletzte Spiel im Jahr 2021. Der SV Innsbruck empfängt zuhause den FC Eurotours Kitzbühel und beide Teams wollen sich nichts schenken. In der Hinrunde konnte Kitzbühel zuhause gegen den SV Innsburck mit 4:1 gewinnen, wobei für Kitzbühel zweimal Wörndl, einmal Baur und einmal Pauli getroffen haben, für Innsbruck war es Peitner.

Nachdem Kitzbühel gegen Imst 4:4 gespielt hat, wollte man gegen Innsbruck natürlich voll punkten. Der klare Favorit war natürlich Kitzbühel! Kitzbühel war ab der ersten Spielminute die dominierende Mannschaft und es ließ sich klar ablesen, dass man heute gegen Innsbruck alles geben will und auch muss, um noch oben mitspielen zu können.

Innsbruck in Minute sechs aus dreiundzwanzig Meter nur knapp über das Tor – teilweise wird das Spiel durch starken Wind gestört. Innsbruck im Spielaufbau zwar gut, aber mit Kitzbühel konnte man nicht mithalten. Minute acht: Konter von Christian Pauli, der auf Simon Viertler passt, die Vorlage dann wieder auf Pauli, der den Ball durch die Beine von Diyar Bakir bringt und somit Kitzbühel verdient in Führung bringt. Innsbruck musste verletzungsbedingt zweimal in Halbzeit eins wechseln. Doppelpack von Kitzbühel in Minute 25 und 38 durch Simon Viertler, mit der jeweiligen Vorlage von Christian Pauli und Maurice Entleitner.

In Halbzeit zwei ging es auch sofort mit dem Tore schießen weiter und man merkt schon deutlich, dass es für Innsbruck hier schwer wird mithalten zu können. Der SV Innsbruck versuchte es immer wieder nach vorne zu spielen, was auch gelang, aber die jeweiligen Abschlüsse waren nicht gefährlich genug, obwohl man sich in Halbzeit zwei schon mehr zugetraut hat. Dann der nächste Schlag ins Gesicht der Innsbrucker - ein Doppelpack innerhalb von fünf Minuten für Philipp Zehentmayer, der in fünf Minutenzwei Elfmeter verwandeln konnte, die jeweils Maurice Entleitner durch Soloaktionen herausspielen konnte. Auch Kitzbühel musste nach knapp sechzig Minuten wechseln, nachdem Maximilian Gruber verletzungsbedingt nicht mehr weiterspielen konnte. Kitzbühel konnte auch in Minute 64 und 77 nochmals zwei Tore erzielen, die Maurice Entleitner und Nebosja Vukovic gemacht haben.

Für den SV Innsbruck war es die nächste Schlappe gegen eine starke Kitzbühler Mannschaft, obwohl der SVI phasenweise gut gespielt hat. Kitzbühel bleibt somit auf Rang fünf und ist einen Punkt hinter der SVG Reichenau und hat noch Luft nach oben in den letzten zwei Spielen 2021 gegen Fügen und den Schlager gegen Wörgl. Innsbruck muss hoffen, dass man denn Anschluss zum restlichen Feld nicht verliert und man noch die Chancen bekommt zu zeigen was in Innsbruck steckt.

Beste Spieler FC Eurotours Kitzbühel: Simon Viertler, Philipp Zehentmayer, Christian Pauli, Maurice Entleitner

Markus Dorn, sportlicher Leiter Stv. FC Eurotours Kitzbühel: „Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg, eine gute Mannschaftsleistung, wichtige drei Punkte eingefahren. Man gewinnt nicht jeden Tag in dieser Höhe. Jetzt heißt es am Dienstag gegen Fügen zuhause im Nachtragsspiel ebenfalls drei Punkte zu holen. Leider hat sich unser Kapitän Maximilian Gruber verletzt, hoffe es ist nicht zu schlimm!“

