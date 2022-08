Aufsteiger Kundl und Silz/Mötz teilen Punkte – Fügen gewinnt in Wörgl

Details Freitag, 19. August 2022 23:37

Auftakt zur sechsten Runde der Regionalliga Tirol mit einem 1:1 der SPG Silz/Mötz beim SC Holz Pfeifer Kundl. Damit bekommt der Schlager am Samstag, dem 20.8.22, um 14:30 Uhr, zwischen Kufstein und Schwaz noch mehr Gewicht. Kufstein könnte mit einem Sieg die Führung markant ausbauen, Schwaz mit einem Dreier zu Kufstein und Silz/Mötz punktemäßig aufschließen. Einen sehr wichtigen Dreier konnte der SV Opbacher Fügen in Wörgl feiern – das 3:1 bringt Fügen der Tabellenspitze wesentlich näher. Die Haller Löwen laufen Gefahr, den Anschluss an das Feld zu verlieren – 0:2 im Heimspiel gegen Reichenau und damit schon vier Punkte Rückstand auf den Tabellenvorletzten.

Leichtes Übergewicht an konkreten Möglichkeiten für Silz/Mötz in Kundl

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Ein extrem kampfbetontes Spiel, sehr tiefer Boden durch den vielen Regen. Auch deswegen gab es kaum wirklich zusammenhängende Kombinationen und Aktionen. Speziell in der ersten Hälfte waren konkrete Tormöglichkeiten absolute Mangelware. In Hälfte zwei hatten wir dann doch ein leichtes Übergewicht bei den Tormöglichkeiten. Kundl ist aber in der 67. Minute nach einem Eckball in Führung gegangen – Torschütze war Marcel Klingler. Aber vier Minuten später eine ähnliche Situation – Eckball für meine Mannschaft und Timo Kausl gelingt das 1:1. Unsere beiden besten Möglichkeiten auf einen zweiten Treffer waren eine Topchance von Bilal Durmus – der in der 71. Minute für den Torschützen Timo Kausl kam - und ein Schuss an die Innenstange von Luka Dzidziguri.“

Fügen schafft mit Sieg in Wörgl Anschluss an die Tabellenspitze

Thomas Luchner, Trainer SV Opbacher Fügen: „Ein verdienter Sieg meiner Elf – wir hatten wesentlich mehr Tormöglichkeiten. Normal hätten wir das Spiel viel früher entscheiden können - oder besser gesagt – müssen. Die erste Halbzeit verlief eher ausgeglichen, Wörgl hatte aber mehr Ballbesitz. Wir konnten aber in der sechsten Minute bereits mit 1:0 in Führung gehen – den Treffer hat Stephan Kuen erzielt. Extrem dominant waren wir dann in den ersten dreißig Minuten der zweiten Hälfte. Fünf bis sechs sogenannte hundertprozentige Chancen waren zu sehen, gestartet sind wir in die zweite Hälfte mit dem 2:0 durch Florian Bischofer. Hat sich am Ende fast gerächt, unsere schlechte Effizienz von Minute 46 bis 75. Denn in der 78. Minute trifft Wörgl durch Mathäus Hundögger zum 1:2. Hätte noch spannender werden können, mit dem 3:1 von Stephan Kuen - zwei Minuten vor dem Schlusspfiff - war dann aber alles klar!“

Bester Spieler SV Opbacher Fügen: Sebastian Siller