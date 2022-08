WSG Tirol Amateure holen in Reichenau einen Punkt!

Details Dienstag, 16. August 2022 11:54

Fünfte Runde der Regionalliga Tirol zu Mariä Himmelfahrt. Ein Ergebnis sticht ganz besonders heraus – das 5:1 des Aufsteigers SPG Silz/Mötz gegen den SV Wörgl – damit liegt die SPG weiterhin auf Platz zwei der Tabelle. Leader Kufstein lässt auch in Telfs nichts anbrennen und gewinnt 3:0. Die WSG Tirol Amateure gehen in Reichenau 1:1 in Führung, müssen aber am Ende noch das 1:1 hinnehmen.

WSG Tirol Amateure gehen in Reichenau in Führung

Durchaus ein überraschender Spielverlauf – die WSG Tirol Amateure, die sich in den letzten Runden sehr schwer getan haben Tore zu erzielen, gehen in der 61. Minute durch David Jaunegg in Führung. Reichenau gelingt der Ausgleich sieben Minuten vor Spielschluss per Elfmeter durch Philipp Thurnbichler.

SVG Reichenau - WSG Tirol Amateure (Foto: Daniel Schönherr)

Aufsteiger Silz/Mötz mit Kantersieg gegen Wörgl!

Reini Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Die Hausherren waren im gesamten Spiel die dominierende Mannschaft und gewannen absolut - auch in dieser Höhe - verdient. Wörgl konnte nie zu ihrem Spiel finden und musste - letztendlich enttäuscht von ihrer Leistung - die Heimreise antreten. Die Hausherren haben nach der 4:0 Führung einen Gang zurück geschalten, sonst hätten wir heute noch höher verloren!“

Souverän Tabellenführer Kufstein in Telfs. Nach torloser erster Hälfte geht Kufstein in der 60. Minute durch Stefan Hager mit 1:0 in Führung. Im Finish legen Alvin Husic und abermals Stefan Hager nach – ein klarer 3:0 Erfolg. Unglaublich stark aktuell die SPG Silz/Mötz – ein deutlicher 5:1 Erfolg gegen Wörgl, damit wird Platz zwei gefestigt – nur einen Punkt hinter dem Leader Kufstein. Im Spitzenspiel der Runde bezwingt Schwaz die Mannschaft aus Kitzbühel mit 3:1 – Tabellenplatz drei. Der SV Fügen und Imst können sich in der Tabelle markant verbessern. Fügen nach dem 4:1 gegen Hall nun auf Platz fünf, Imst gewinnt in Kundl 2:0 – Platz sechs.

Am kommenden Wochenende heißt der Schlager ganz klar Kufstein gegen Schwaz – ein echter Härtetest für den Tabellenführer. Ankick am 20. August 2022, um 14:30 Uhr in Kufstein.