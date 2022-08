Imst macht gegen Kitzbühel in Hälfte eins den Sack nicht zu!

Details Sonntag, 21. August 2022 16:14

Weder dem FC Eurotours Kitzbühel, noch Gegner SC Sparkasse Imst, gelingt es in der in der sechsten Runde der Regionalliga Tirol der Tabellenspitze näher zu rücken. Imst vergibt den Dreier in Hälfte ein, Kitzbühel in der Schlussphase. Am Ende ein 1:1, das beiden Teams nicht weiter hilft. Platz sieben für Imst, Platz acht für Kitzbühel. Die Tabellenspitze fünf bzw. sechs Punkte entfernt, falls Kufstein den Nachtrag (wetterbedingte Absage) am 23.8. um 19:30 Uhr zu Hause gegen Schwaz gewinnt, wären es noch drei Punkte mehr.

Spielanalyse von Markus Dorn und Mario Anfang

Markus Dorn, sportlicher Leiter FC Eurotours Kitzbühel: „Imst dominierte die erste Hälfte, wir bekamen keinen Zugriff, der verdiente Führungstreffer war die logische Folge. Wir hatten aber kurz vor der Pause eine große Ausgleichsmöglichkeit. Etwas anders die zweite Hälfte, Imst zwar mit mehr Spielanteilen. Sie wurden aber nicht zwingend, wir fanden immer besser ins Spiel. Speziell in den letzten zwanzig Minuten waren wir die bessere Mannschaft, wir belohnten uns mit dem späten Ausgleich. Nach einer unglücklichen Kopfballabwehr des Imster Verteidigers, spielte Kareem Baumann auf der rechten Seite auf Stefan Lauf, der mit einer Maßflanke auf Andreas Wörndl der mit einem wunderschönen Kopfballtreffer abschloss. Danach hatten wir auch noch Chancen auf den Führungstreffer.

Die erste Halbzeit komplett verschlafen, Imst war stark, hätte höher führen müssen. Ganz gegensätzlich die zweite Spielhälfte, Imst nicht mehr zwingend, wir fanden mit Kampf ins Spiel und kamen aufgrund der starken Endphase im Spiel zum zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich, in der Nachspielzeit könnten wir auch noch den Siegestreffer schießen, der Sieg wäre aber an diesem Tag sehr schmeichelhaft gewesen. Stark verbessert zur ersten Halbzeit – das kann man als Bilanz anführen!“

Mario Anfang, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Imst muss das Spiel in der 1. Halbzeit entscheiden. Unsere Mannschaft hat leider die ersten 45 Minuten dieses Spiels komplett verschlafen. Wir haben am Spiel nicht teilgenommen und so fand das Spiel zu 95% in unserer Hälfte statt. Gefühlt hatten die Gäste aus Imst bis zur Halbzeit 80% Ballbesitz. Selbst wenn nicht viele zwingende Chancen der Gäste herausgespielt wurden, müssen sie sich mit mehr Tore belohnen und das wäre mehr als verdient gewesen. So gehen wir durch ein Kopfballtor durch Lamp in der 43. Minute - mehr als glücklich – nur mit 0:1 in die Pause.

Nach der Halbzeitpause ein anderes Spiel unserer Mannschaft. Nach der taktischen Umstellung hatte Imst keine Überzahl mehr im Zentrum und zog sich allmählich tiefer zurück. Wir kontrollierten das Spiel und fanden immer besser den Rhythmus. In der ersten Halbzeit haben wir nur mit hohen Bällen agiert, in Hälfte zwei kombinierten wir mit Kurzpassspiel und konnten Imst immer mehr in ihre Hälfte drücken. Der Druck konnte konstant aufgebaut werden, so erzielten wir das verdiente 1:1 durch einen schönen Kopfball von Andreas Wörndl in der 87. Minute. In der 94. Minute hatten wir dann noch den Siegestreffer auf dem Fuß, als Stefan Lauf alleine vor dem Tor der Imster stand. Doch Ponholzer konnte das Unentschieden für die Gäste retten.

Ich finde das 1:1 ein gerechtes Ergebnis. Imst muss das Spiel nach 45. Minuten entscheiden. Wir waren in Halbzeit zwei Halbzeit besser, hätten sogar noch als Sieger vom Platz gehen können!“