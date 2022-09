Martin Rinker und Herbert Ramsbacher analysieren den Thriller zwischen den WSG Tirol Amateuren und Imst

Details Montag, 05. September 2022 23:46

Der SC Sparkasse Imst hat im ÖFB Cup gegen den LASK für den Fußballwesten aufgezeigt und den haushohen Favoriten ins Wanken gebracht. Am Wochenende war dann wieder Hausmannskost angesagt, gegen die WSG Tirol Amateure führt Imst in der Regionalliga Tirol nach knapp einer Stunde mit 3:0. Aber dann zeigt die Mannschaft von Wattens unglaubliche Moral, bei Imst geht nach einer Stunde nicht mehr viel. Die WSG Tirol Amateure drehen die Partie, gewinnen mit 4:3 und schreiben einen sehr wichtigen Dreier an.

Tolle Moral der WSG Amateure – leerer Tank bei Imst nach einer Stunde

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „Eine ereignisarme erste Hälfte. Es gab kaum Torchancen und auch fast keine Torraumszenen. Ecken für Imst, eine elferverdächtige Szene an unserem David Jaunegg. In der 40. Minute eine Flanke von Imst, eine unglückliche Kopfballabwehr und das 1:0 für Imst durch Florian Jamnig. So geht es in die Pause, wir haben ein paar Kleinigkeiten geändert.

Start in die zweite Hälfte von meiner Mannschaft extrem giftig, wir setzen uns fest. Wir haben eine Topchance nach einem Stanglpass, besser kann man eigentlich nicht in eine zweite Hälfte starten. In der 49. Minute steht es nach einem Einwurf aber auf einmal 2:0 für Imst. Ein Nackenschlag durch Christoph Eller. Und der nächste Tiefschlag folgt – Solo von Benjamin Schmiederer und es steht 3:0 für Imst. Imst extrem effektiv – aus wenigen Möglichkeiten drei Tore erzielt. Wir geben uns aber nicht auf. Wir schaffen den ersten Treffer durch Justin Forst in der 65. Minute, der gleichzeitig auch ein Weckruf war. Zwei Minuten später das 2:3 durch Yannick Vötter. Dann wurde meine Mannschaft immer stärker. Tolle Moral! Meine Jungs wollten das Spiel unbedingt drehen. Justin Forst in der 81. Minute per Kopf zum 3:3. Sechs Minuten später sogar der Siegestreffer von Justin Forst zum 4:3 – ebenfalls per Kopf. Bei beiden Treffern kam die Vorarbeit von Alexander Ranacher. Tolle Mannschaftsleistung. Großes Lob, voller Fokus jetzt am Freitag gegen Kundl, es geht ums Nachlegen!"

Beste Spieler WSG Tirol Amateure: Alexander Ranacher, Justin Forst

Herbert Ramsbacher, Trainer SC Sparkasse Imst: „Sechzig Minuten lang haben wir kompakt und diszipliniert unseren Matchplan eingehalten und verdient 3:0 geführt. Nach einer Stunde hat der Cupfight gegen den LASK gnadenlos seinen Tribut gefordert. Als hätte uns jemand den Stecker gezogen. Absolut kein Vorwurf an meine Jungs, sie haben alles versucht, aber es war nichts mehr im Tank. Wir sind im Amateurbereich und unser Kader ist natürlich nicht auf diese Doppelbelastung ausgelegt. Nun heißt es regenerieren und im Heimspiel gegen Hall wieder zur gewohnten Stärke der letzten Wochen zurückkehren!“ (Quelle; SC Imst fb)